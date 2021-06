Violentes intempéries dans l'Oise : plusieurs services publics fermés les prochains jours

Quelques heures après les violentes intempéries dans l'Oise, et principalement dans le secteur de Beauvais et du Beauvaisis, la préfecture de l'Oise indique que plusieurs services publics et administrations sont touchés et resteront fermés les prochains jours.

Ainsi, quatre écoles sont partiellement inondées : Jean Masset, où le toit s'est partiellement effondré ; Bois brûlé ; Ker Gomard et Jacques Prévert. Parmi elles, trois avec chacune une classe fermée. Une école maternelle est complètement fermée. Du côté du secondaire, le collège Michelet est légèrement impacté mais reste ouvert, de même que le lycée Pellerin. Pour les lycées, de même que les centres d’examens pour le baccaulauréat, il n’y a aucun dégât, ni impact sur le fonctionnement.

L'hôpital de Beauvais touché, les blocs opératoires fermés

Jusqu’à 20 centimètres d’eau sont entrés dans la nuit de lundi à mardi dans le Centre Hospitalier de Beauvais : la toiture est partiellement endommagée, dit la préfecture. Par ailleurs, les entrées ont été fermées comme les blocs opératoires et le service de coronarographie. Un patient a dû diriger vers Creil, dans le sud du département. En revanche, les urgences ont pu rouvrir ce mardi en tout début de matinée.

La résidence pour personne âgées La Clé des Champs, rue Arnaud Bisson, est aussi inondée.

Du côté d'autres services publics, la préfecture indique que le site de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) est fermé, comme la trésorerie amende du centre des finances publiques de Beauvais est fermé ou encore la plate-forme naturalisation de la préfecture de l’Oise est fermée. Les RDV des 3 prochains jours sont reportés.

Des dégâts dans une centaine de commerces

Du côté des commerçants, une centaine ont subi des dégâts sur leurs stocks : une dizaine de commerçants de la rue Carnot doivent rester fermés, souligne la préfecture de l'Oise. Des dégâts matériels ont été constatés dans des boutiques de Beauvais, comme dans cette boutique de vêtements Promod, place Jeanne-Hachette, où le plafond s'est en partie effondré.