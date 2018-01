Les plaintes pour viols et agressions sexuelles enregistrées sont en "nette hausse" en 2017, respectivement de 12% et 10%, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur publiées jeudi.

Le service statistique du ministère de l'Intérieur l'affirme : la hausse des plaintes pour viols et agressions sexuelles enregistrées en 2017 (par rapport à 2016) est probablement due à la révélation de faits plus anciens, dans le contexte de la prise de parole des femmes à la suite de l'affaire Weinstein. Cette augmentation est de 12% concernant les viols, et 10% pour les agressions sexuelles.

Boom au dernier trimestre, dans la foulée de l'affaire Weinstein

Le nombre de plaintes pour agressions sexuelles au quatrième trimestre de l'année est quant à lui "très en hausse" par rapport à la même période de 2016, avec une augmentation de 31,5%.

En 2017, davantage de violences physiques et sexuelles enregistrées par les forces de l’ordre https://t.co/VPp0vy854j — Interstats (@Interieur_stats) January 25, 2018

"Bien évidemment il y a eu l'effet Weinstein qui se montre" avec une "envolée des plaintes déposées", a déclaré sur Europe 1 jeudi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, en référence aux révélations sur les violences sexuelles subies par les femmes à Hollywood, qui ont conduit à un mouvement plus large de reconnaissance et de dénonciation.