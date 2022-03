Viry-Châtillon : la commune porte plainte pour diffamation contre Eric Zemmour

Le maire de Viry-Châtillon (Essonne), Jean-Marie Vilain, n'accepte pas que sa commune soit comparée à l'Afghanistan. Il a porté plainte, mercredi, au nom de sa commune, pour diffamation contre Eric Zemmour.

"Une atteinte à l'honneur et à la considération de la commune"

"Ce que je dis, c'est qu'à Roubaix par exemple, c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris. Et il n'y a pas que Roubaix. Il y a Trappes, il y a Viry-Châtillon, il y a Vitry, il y a toutes les banlieues", avait déclaré Eric Zemmour le 7 février sur France Inter.

Selon la plainte, "il est incontestable que les propos tenus portent bien atteinte à l'honneur et à la considération de la commune", car l'Afghanistan est "une théocratie dirigée par les talibans, un groupe armé qui a pris le pouvoir par la force et, notamment, violentent et martyrisent les artistes, les femmes et les minorités religieuses".

Cette plainte, avec constitution de partie civile, a été reçue par le doyen des juges d'instruction du tribunal d'Evry, selon une source proche du dossier.

Il y a d'autres plaintes contre Eric Zemmour

De son côté, le maire de Trappes (Yvelines), une ville également comparée à l'Afghanistan par le candidat d'extrême-droite, a indiqué qu'il n'allait pas porter plainte.

Une autre plainte pour diffamation contre le candidat a déjà été déposée en avril 2021 à Paris pour ses propos : "Trappes est une ville musulmane, elle est régie par la loi musulmane, la loi islamique, il n'y a plus la loi française là-bas".

Il doit être aussi jugé à Paris en mai 2023 pour diffamation aggravée, pour des propos tenus en 2019 sur le "mouvement féministe" et le "mouvement LGBT".

Eric Zemmour a été plusieurs fois condamné pour ses propos notamment sur l'immigration

Le 17 janvier, il a été condamné à 10.000 euros d'amende pour provocation à la haine après avoir qualifié les mineurs migrants isolés de "voleurs", "assassins", "violeurs" sur la chaîne CNews en 2020. Il a fait appel.