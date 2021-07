"Vis ma vie de bûcheron", dans la peau d'un professionnel de la forêt en Charente

L'association FIBOIS Nouvelle-Aquitaine organise en juillet une opération originale et gratuite dans toute la région. Habitant ou vacancier, l'idée est de se glisser dans la peau d'un bûcheron pour mieux connaître ce métier et la gestion de la forêt. Et ce mardi, ils sont dans le Sud-Charente.

Avez-vous déjà voulu jouer les bûcherons? Tout au long du mois de juillet, c'est possible grâce à l'association FIBOIS Nouvelle-Aquitaine. Mardi 02 juillet, cela se passe dans une exploitation forestière en Sud Charente. L'association propose, le temps d'une journée, de se glisser dans la peau d'un professionnel de la forêt. L'opportunité pour le grand public d'aller à la rencontre des professionnels du monde forestier et de découvrir la récolte du bois et ses différents métiers : bûcheron évidemment, mais aussi débardeur et conducteur d'engins...

Ces journées d'immersion sont gratuites et ouvertes à tous. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de FIBOIS. Le point de rendez-vous est communiqué lors de l'inscription. Réservation au 05 56 23 25 00 ou par mail à fibois-na@cter-co.com jusqu'à ce lundi soir.