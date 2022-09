Le festival Visa pour l'Image 2022 récompense le travail sur la guerre en Ukraine

Le Visa d'or News, prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image de Perpignan, a été décerné au photographe ukrainien Evgeniy Maloletka pour ses reportages à Marioupol, ville du sud de l'Ukraine massivement bombardée depuis le début de l'offensive russe.

L'Ukraine à l'honneur à Perpignan. Le Visa d'or News, prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme Visa pour l'image, a été décerné ce samedi 3 septembre au journaliste ukrainien Evgeniy Maloletka pour ses reportages à Marioupol, ville du sud de l'Ukraine massivement bombardée. Le photographe de 35 ans a été parmi les premiers journalistes à entrer dans la ville puis parmi les derniers à la quitter.

Enfants tués, femmes enceintes et fosses communes

Très ému, Evgeniy Maloletka a dédié son prix "au peuple ukrainien", en soulignant l'importance de cette reconnaissance de son travail. Le photographe ukrainien de 35 ans, de l'agence Associated Press (AP), et son compatriote Mstyslav Chernov, 37 ans, vidéaste d'AP, ont été les premiers journalistes à entrer dans Marioupol le 23 février, une heure avant la première bombe, et les derniers à en partir le 15 mars.

"Ces 20 jours à Marioupol ont été comme un seul long jour sans fin, de pire en pire", a confié à l'AFP Evgeniy Maloletka devant ses photos poignantes d'enfants tués, de femmes enceintes dans les décombres, de fosses communes creusées à la hâte, faute de pouvoir organiser des funérailles à cause des bombardements. Des photos poignantes qu'il partage notamment sur son compte Instagram. Le pilonnage par l'armée russe de cette ville portuaire de 400.000 habitants, en particulier d'une maternité, a suscité l'indignation dans la communauté internationale.

L'an dernier, le Visa d'or News avait pour la première fois récompensé un photographe resté anonyme par sécurité, pour son travail sur "La révolution du printemps" en Birmanie. En 2020, il avait été décerné à Fabio Bucciarelli pour son travail sur la ville de Bergame, épicentre de la pandémie de Covid-19 en Italie.

Six autres Visa d'or remis

Le Visa d'or de la presse quotidienne

est allé au journal danois Politiken pour le travail de Mads Nissen sur la guerre Le Visa d'or Magazine a récompensé Brent Stirton (Getty Images/National Geographic) pour "Viande de brousse : à l'origine des épidémies"

a récompensé Brent Stirton (Getty Images/National Geographic) pour "Viande de brousse : à l'origine des épidémies" Le Visa d'Or de la ville de Perpignan Rémi Ochlik récompense les photos de Lucas Barioulet pour sa couverture de la guerre en Ukraine pour Le Monde.

récompense les photos de Lucas Barioulet pour sa couverture de la guerre en Ukraine pour Le Monde. Le Visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge a récompensé Sameer Al-Doumy (AFP) pour "Les routes de la mort", sur la crise migratoire dans le nord de la France

a récompensé Sameer Al-Doumy (AFP) pour "Les routes de la mort", sur la crise migratoire dans le nord de la France Le Visa d'or de l'information numérique France Info est allé à Max Bearak, Dylan Moriarty et Julia Ledur pour "Africa Cities Rising" diffusé par le Washington Post.

est allé à Max Bearak, Dylan Moriarty et Julia Ledur pour "Africa Cities Rising" diffusé par le Washington Post. Le Visa d'or d'honneur du Figaro Magazine, honorant la carrière d'un photographe toujours en activité, a été décerné à Alain Keler (Myop) connu notamment pour ses photos de Tchétchénie, du Salvador, de Tienanmen.

Trois bourses ont également été attribuées à Natalya Saprunova, Irene Baqué et Philémon Barbier. Cinq prix ont été également attribués aux journalistes Hervé Lequeux, Laura Morton, Alain Schroeder, Fabiola Ferrero et Rebecca Conway.