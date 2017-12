Le Mans, France

En signant chez la Junior Team LMS72, Louis Rossi reste un peu en Sarthe. Il nous parle de cette nouvelle saison dans cette nouvelle équipe.

Un beau cadeau avant Noël

"C'est une bonne nouvelle, c'est un beau cadeau cette signature chez la Junior Team LMS72", nous dit Louis Rossi, "je suis plutôt content, ravi et ambitieux. Maintenant, il faut se préparer pour être prêt pour la première course. J'ai fait une fausse note en 2016 aux 24h du Mans moto avec la Yamaha du GMT94, depuis j'ai fait un peu de kilomètres en moto qui se sont beaucoup mieux passés. J'ai moins glissé et j'ai fait plutôt des bonnes performances. Ça s'est vu, ça s'est entendu. Aujourd'hui, je suis reparti dans les bonnes équipes et avec des gens qui ont envie de rouler avec moi et pour aller chercher des podiums on l'espère, et des victoires".

Ne pas aller trop vite

"Vraiment, on vise de la performance et les podiums, on veut gagner des courses, c'est vraiment important pour nous. Maintenant, il y a un facteur non négligeable qu'il faut que je prenne en compte, c'est un petit peu la précipitation des fois, donc même si on a envie de gagner, il va falloir que je prenne le temps de découvrir cette moto. Je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, et ça le patron de l'équipe est bien là pour me le rappeler. Là, c'est l'hiver donc je vais manger des tartiflettes, mais après je vais reprendre l'entraînement de manière très sérieuse, puis premier roulage sur le circuit du Mans avec toute l'équipe parce que c'est vrai, c'est des jeunes élèves qui sont au lycée sud qui sont dans un projet qui est difficile parce qu'ils découvrent l'univers de la compétition moto pour certains et faut qu'ils apprennent tout. Donc, le premier roulage aura lieu en février et première course fin mars début avril".

Le Dakar, ce n'est pas pour moi

À quelques jours du début du Dakar, on a aussi demandé à Louis Rossi si cette aventure pouvait le tenter : "Ah surtout pas, moi la terre, ce n'est pas mon truc, je la laisse à Romain Leloup, qui est un copain que je connais bien. Pour lui, c'est son rêve et je lui laisse tout l'espace sur la terre, il n'y a pas de problème".