"Visio, dodo et ferme ta gueule" : les étudiants poitevins expriment leur ras-le-bol

Environ 200 jeunes ont manifesté contre la précarité étudiante dans les rues du centre-ville de Poitiers, ce mardi après-midi. Lycéens, jeunes travailleurs et surtout étudiants, ils estiment que leur génération est sacrifiée. Depuis le début de la crise sanitaire, ils ont l'impression d'être laissés pour compte. "On n'a plus de contact avec notre classe ni avec nos profs" raconte Anna, en troisième année de licence d'histoire de l'art, et qui n'en peut plus des cours à distance. "Quand on a une question, on se démerde."

Mes fins de mois, je les passe aux Restos du Cœur - Lou, étudiante en BTS

Détresse sociale, psychologique mais aussi financière : avec la crise, la précarité étudiante a bondi, comme en témoigne Lou. "Actuellement, trouver un taf, c'est super compliqué. Je n'en trouve pas. Mes fins de mois, je les passe aux Restos du Coeur ou à la Banque Alimentaire" raconte l'étudiante en première année de BTS. "Je n'ai aucune aide de l'Etat. J'ai cent euros du CROUS, ça m'aide à payer mon loyer mais j'ai quand même dû changer d'appartement."

Lycéens, jeunes travailleurs et étudiants se sont réunis place de la Liberté avant de manifester dans les rues de Poitiers. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les étudiants voudraient des actions fortes de la part du gouvernement

"Visio, dodo, et ferme ta gueule" : le slogan traduit la détresse des étudiants, qui se sentent, en plus, stigmatisés. "On n'a aucune considération" dénonce Jordan. "On a des petits pansements sur de grandes hémorragies et aucune action forte." La semaine dernière, quinze étudiants poitevins se sont inscrits aux Restos du Cœur. Ils sont plus de 250 à remplir leur frigo grâce à l'association.