Visite au cœur de Réseau Concept, un centre de données informatiques basé à Dijon

Le secrétaire d'Etat en charge du Numérique en Côte-d'Or, Mounir Mahjoubi visite ce vendredi 3 novembre 2017, la société Réseau Concept. Une entreprise de service numérique créée il y a 22 ans à Dijon et qui héberge des milliers de données informatiques.

L'entreprise est installée tout près de la Toison d'Or dans un immeuble de bureaux tout à fait classique. Difficile d'imaginer qu'ici ce sont des milliers de données informatiques qui sont hébergées. Un centre de données composé des baies informatiques dans lesquelles on trouve des milliers de serveurs. En cinq ans leurs tailles est passée d'une grande armoire à l'équivalent d'une clé USB. Une salle sécurisée dans laquelle même le fondateur et dirigeant de Réseau Concept, Jérôme Richard ne peut entrer qu'avec un badge. Passée la porte, c'est un bruit incessant de climatisation, utilisé pour refroidir ces machines qui marchent en permanence comme en attestent les petites lumières qui clignotent. "Dans ce centre vous avez 1200 entreprises dont les données transitent toutes ici. Des entreprises comme un célèbre joaillier français, pour lequel toutes les données des boutiques électroniques du monde entier sont hébergées ici ".

Jérôme Richard le fondateur et dirigeant de Réseau Concept, ici dans la salle des données informatiques © Radio France - Stéphanie Perenon

Une mine d'informations stockées à Dijon

Ce sont vingt-deux ans de données qui sont stockées dans cette salle, autant dire une mine d'informations reconnait Jérôme Richard. Avec on l'aura bien compris des enjeux financiers très importants, et donc forcément des questions de sécurité à gérer en permanence explique le gérant de Réseau Concept. "Deux ingénieurs de très haut niveau surveillent ces données car nous sommes en permanence attaquées, rien qu'en dix minutes il y a eu plus de cent attaques, pour infecter les machines ou pour dérober des données."

La salle informatique de Réseau Concept à Dijon, où sont stockées vingt-deux ans de données informatiques © Radio France - Stéphanie Perenon

Une question qui est aujourd'hui une priorité absolue de la société dijonnaise. "Des sociétés de plus en plus nombreuses en Bourgogne-Franche-Comté préfèrent externaliser leurs données pour mieux les protéger " explique Jérôme Richard, qui annonce la création d'un deuxième site dijonnais pour faire face à l'augmentation de sa clientèle. La société compte une cinquantaine de collaborateurs sur ses trois sites, Dijon, Besançon et Montréal au Québec.

