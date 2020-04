Visite aux personnes en fin de vie en Ehpad : "C'est essentiel de maintenir le lien jusqu'au bout !"

Pouvoir leur dire adieu

Depuis la mise en place du confinement, les maisons de retraite, les Ehpad et les hôpitaux étaient strictement interdits d'accès aux proches de personnes soignées ou en fin de vie. Pourtant, depuis le 1er mars et jusqu'au soir de l'allocution du président, plus de 5 300 personnes sont décédées dans les maisons de retraite et les Ehpad, isolées de leurs familles

Une décision saluée par la présidente de l'association JALMAV en Côte-d'Or

JALMAV (Jusqu'à la Mort accompagner la Vie) est une association qui compte une soixantaine de bénévoles dans la région dijonnaise et l'Auxois. Ils rendent visite aux personnes malades ou en fin de vie, isolées afin de leur offrir une présence et du soutien.

Mais depuis le confinement, eux non plus, ne pouvaient pénétrer dans la dizaine de sites (maisons de retraite, Ehpad, hôpitaux, cliniques...) dans lesquels ils interviennent régulièrement. Pour la présidente de l'association, Dominique Barrière, rétablir ce lien entre le malade et ses proches est essentiel.

La décision annoncée par Emmanuel Macron ne concerne pas les bénévoles de l'association qui restent cependant à l'écoute de tous ceux qui le souhaitent, (familles, soignants,...) en assurant une permanence téléphonique au 03.80.41.87.18.