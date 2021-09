Visite d'Anne Hidalgo dans le 19e arrondissement : la déception des riverains

Les riverains et associations de lutte contre le crack sont très déçus. La Maire de Paris n'a fait aucune annonce lors de son passage dans le 19e arrondissement.

Pas de zone de non droit

Il était environ 21 heures ce mardi soir lorsqu'Anne Hidalgo, entourée de plusieurs adjoints et élus, est arrivée rue Riquet. Dans ce haut lieu de consommation du crack, elle a aussitôt déclaré qu'"il ne peut y avoir de zone de non droit où on vend et prend de la drogue." Elle s'est ensuite déplacée sur un trottoir où uncampement de toxicomanes est installé.

Au milieu de nombreux journalistes et riverains, la Maire de Paris a ajouté qu'elle contestait la proposition du préfet qui consiste à changer "les lieux de tolérance tous les trois mois. On ne peut tolérer un lieu de deal avec des viols et des agressions. "

Il faut mettre la pression sur la Préfecture de Police

Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, a également pris la parole, faisant remarquer l'absence de la préfecture de police lors de cette visite, tout en voulant lui "mettre la pression." Il a ajouté que la Mairie voulait "l'évacuation humanitaire de la rue Riquet, pas une dispersion." Anne Hidalgo et son équipe ont quitté les lieux vers 21h30.