La station souterraine "Alsace-Lorraine" qui accueillera le tramway niçois en 2019 a ouvert ses portes le temps d'une courte visite. Coulisse et visite guidée.

Nice, France

25 mètres de profondeur, des centaines de m2, des puits de lumière, des tonnes de béton, 3 ascenseurs, des grues et des pompes à béton, le chantier dans la station souterraine bat son plein et avance. Le calendrier est tenu et tout commence à ressembler à quelque chose. Visite dans le sous-sol niçois.

3,50 m de béton vont devoir être coulé sur le fond de la station © Radio France - Laurent Vareille

Le plan de la future station Alsace-Lorraine © Radio France - Laurent Vareille

Le local technique de la station souterraine Alsace-Lorraine © Radio France - Laurent Vareille

L'arrivée Est du tunnel © Radio France - Laurent Vareille

Le tunnel ouest © Radio France - Laurent Vareille