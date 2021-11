Visite de chantier : le nouveau stade municipal de Chambéry doit être livré fin 2022/début 2023

Les travaux du futur stade municipal de Chambéry, démarrés au printemps dernier, devraient se terminer "fin 2022/début 2023" précise l'architecte en charge du projet, le Chambérien Christian Patey. Les supporters de rugby, football et football américain (SOC Rugby, Chambéry Savoie Football, Les Aigles de Chambéry...) pourront profiter de deux tribunes, "sur la tribune nord qui est la principale, on a 3.000 places assises et en face on a une tribune sud avec 2.000 places assises et une grande plaque, ce qu'on a appelé une grande plaque par analogie au plaquage en rugby, qui permet d'accueillir à peu près 1.000 à 1.500 places en plus, debout" précise l'architecte.

Les travaux du futur stade municipal de Chambéry devraient être terminés fin 2022/début 2023. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On pourra rejoindre les deux tribunes sans passer par la pelouse et ces tribunes sont à l'anglaise, sans piste d'athlétisme autour, les premiers rangs seront vraiment au bord du terrain, quand ce sera du rugby on entendra bien les chocs".

Deux tribunes à l'anglaise : 5.000 places assises

En ce moment, près d'une centaine d'ouvriers travaillent sur le gros œuvre. Très attendu par le SOC Rugby notamment, ce stade tout neuf sera situé sur le site de l'ancien stade, entre le complexe aquatique et le centre funéraire. "Ce stade est particulier, il est en milieu urbain, sur le plan de l'urbanisme il a fallu le caler au chausse-pied".

"On a voulu faire un stade simple, pas ostentatoire, avec des matériaux bruts, du béton et de l'acier qui rappellent l'environnement de ce stade" - Christian Patey.

AUDIO - Les explications de l'architecte du stade, Christian Patey. Copier

L'architecte du stade, Christian Patey, au niveau du futur terrain. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un parking de 450 places sous la pelouse

Un parking se situera sous le terrain, sous la pelouse synthétique et permettra aux usagers du stade mais aussi des équipements voisins de se garer. Ce parking qui a longtemps fait polémique comptera 450 places.

L'emplacement du futur parking de 450 places sous le terrain. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Des prouesses techniques"

"De part sa structure, ce stade est un ouvrage assez complexe techniquement, avec certaines prouesses notamment des dalles alvéolaires qui font seize mètres de long, des murs de béton majestueux qui font vingt mètres de haut, d'un seul tenant" précise Dominique Blachon, le directeur d'exploitation chez Eiffage Construction.

"Le béton est un matériau difficile à mettre en œuvre et on se doit d'avoir un résultat très satisfaisant car ce sera un ouvrage emblématique" - Dominique Blachon

Le futur stade municipal de Chambéry devrait être livré fin 2022/début 2023. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un coût de plus de 20 millions d'euros

"Le coût des travaux, le stade et le parking, c'est près de 22 millions d'euros" précise Christian Patey. Une facture à laquelle il faut ajouter des coûts annexes comme ceux de la pelouse synthétique ou encore l'aménagement des abords du stade.

Le futur stade municipal de Chambéry devrait être livré fin 2022/début 2023. © Corbis - Mélanie Tournadre