Visite de Charles III à Bordeaux : la propriétaire du domaine viticole bio qui le reçoit se dit "fan"

"Heureuse et un peu stressée" avoue la propriétaire du château Smith Haut Laffite à quelques heures de recevoir le roi Charles III à Martillac. C'est l'un des domaines les plus prestigieux du Bordelais : 78 hectares situé en AOC Pessac Léognan, grand cru classé des vins de Graves, qui a fait le choix de passer au bio au début des années 90 "bien avant que cela devienne à la mode" dit Florence Cathiard. Ils étaient "4 ou 5" domaines à être en concurrence pour recevoir la visite royale et évoqué les thèmes de la défense de l'environnement, du réchauffement climatique et de l'agriculture bio, et c'est à Martillac que le roi d'Angleterre doit passer une heure de son programme millimétré ce vendredi après-midi en Gironde.

La reconnaissance de 33 ans de travail en bio

Les premiers contacts avec l'ambassade de Grande Bretagne remonte à janvier dernier. La certitude d'avoir été choisi quelques semaines avant la première visite annoncée puis reportée au mois de mars. "On avait cru comprendre que c'était pour l'ambassadeur au départ, puis on nous a dit un ministre avant de nous dire que c'était les royaux" raconte Florence Cathiard. Pour elle et son mari Daniel, anciens champions de ski convertis à la vigne et convaincus de faire du bio dès leur arrivée à Martillac dans les années 90, la venue du roi d'Angleterre, c'est l'apothéose du travail réalisé depuis 33 ans. Et même s'ils ont l'habitude de recevoir "des gens importants, des ministres, des stars, là, on n'a jamais vu de pareil" confie Florence Cathiard.

Un château fier de montrer "son excellence à son Excellence"

Elle qui a déjà eu l'honneur de rencontrer celui qui était prince de Galles il y a 18 ou 20 ans à l'occasion d'un match de polo caritatif près de Londres, aurait aimé "gratter deux heures" de son programme chargé. Ce sera finalement une heure. Elle voudrait lui montrer "un château au travail, fier de montrer son excellence à son Excellence". En pleine vendange. "Heureusement que mon mari s'en occupe. Il ne faut pas le rater le millésime". 150 saisonniers seront malgré tout à pied d'œuvre ce vendredi, mais dans les parcelles situées un peu plus à l'écart de l'effervescence.

Charles III vient à Martillac et il y a "une certaine logique" selon la propriétaire des lieux. "En parlant avec lui presque cinq minutes il y a 18/20 ans lors de ce match de polo en Angleterre, je me suis rendue compte qu'il était sincère, qu'il n'avait pas 200 jardiniers qui bossaient pour lui dans sa ferme de Highgrove et qu'il croyait sincèrement à la biodiversité, à la climatologie inquiétante et au bio".

"Des joueurs de cornemuse nous demandent à le rencontrer"

Florence Cathiard qui s'avoue "fan", évoque un véritable 'tsunami" au château depuis quatre jours : entre les visites des service de sécurité (une centaine de policiers seront mobilisés ce vendredi), les interviews des médias et les sollicitations en tout genre. "Des joueurs de cornemuse qui veulent le rencontrer, des gens qui ont eu leur fils dans la même pension que le prince ou des gens qui sont fans appellent tous les jours, au moins 25 au quotidien, mais on ne peut pas les satisfaire" explique Florence Cathiard qui a pu intégrer une vingtaine de salariés au protocole. Dont sa petite fille de 14 ans dont elle espère qu'elle pourra offrir un bouquet au roi. C'est un des présents prévus par le Domaine, "en attendant le passage des démineurs" qui donneront le la. Elle a également préparé "un pot de miel produit par Christian avec nos huit ou neuf ruches. Et deux bouteilles qui seront frappées de la couronne". Des cadeaux offerts après une dégustation "mais je ne vous dirai pas quel millésime".