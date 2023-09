Visite de Charles III à Bordeaux : rues barrées, bus et tramways déviés et terrasses de cafés fermées

Pour la venue de Charles III et de Camilla, des "périmètres de protection" indique la préfecture de la Gironde, seront mis en place, à partir de 11h, ce 22 septembre : aux abords de la Place Pey Berland, sur les quais de la Garonne rive-gauche (entre la Place des Quinconces et la Porte Cailhau), quartier Saint-Nicolas à Bordeaux, mais également autour de l’observatoire de Floirac, et dans la commune de Martillac.

A Bordeaux, dans ces périmètres, la circulation des piétons et des vélos, sera possible, mais canalisée par les forces de de l'ordre. La circulation des véhicules sera réglementée, voire interdite sur certains créneaux. Et des contrôles aléatoires pourront être réalisés (palpations de sécurité des piétons, inspections visuelles et fouilles de bagages), comme des fouilles de véhicules. Les habitants des zones concernées sont invités à anticiper leurs déplacements, adapter leur itinéraire si besoin, et à se munir d’un justificatif de domicile pour tout déplacement.

L’installation des terrasses de café sera également interdite. Et la cathédrale Saint-André sera inaccessible durant la matinée et le début de l’après-midi du 22 septembre.

Les périmètres de sécurité appliquées à Bordeaux pour la visite du roi Charles III - Préfecture de la Gironde

Circulation des bus et tramways perturbé à Bordeaux

La circulation des bus et tramways à Bordeaux sera "adapté" entre 12h30 et 15h00.

-la ligne B sera coupée entre Quinconces et Achard de 13h40 à 15h00.

-les lignes C et D seront interrompues entre 13h40 et 15h15 entre la gare Saint-Jean et la Place des Quinconces.

-aucune descente de voyageurs ne sera possible à l’arrêt « Bourse » entre 11H00 et 18H00.

-la ligne A circulera normalement.

Interruption des bus également au niveau de la place des Quinconces entre 12h30 et 15h. Les Lianes 1, 5, 15, 16, 23 seront déviées de 12h30 à 14h00 sur le secteur Mériadeck.

Pas de BatCub sur le ponton des Quinconces de 13h et 15h.

Et à Martillac , la circulation sera interdite sur le chemin Carosse (entre la route de la salle et la route Jean de Ramon) entre 14H00 et 17H30. Le stationnement sera également interdit sur cet axe.