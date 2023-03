Visite de Charles III en France : entre déception et indifférence, les Britanniques du Périgord réagissent

Le roi d'Angleterre Charles III et la reine consœur Camilla reportent leur venue en France ce vendredi. Les Britanniques d'Eymet (Dordogne) réagissent.

Ce sera désormais l'Allemagne, le premier pays visité par le nouveau roi de couronne britannique. Emmanuel Macron, d'un commun accord avec la monarchie outre-Manche, a décidé ce vendredi de repousser la visite de Charles III en France, initialement prévue dès ce dimanche à Paris puis à Bordeaux, à cause des manifestations sociales contre la réforme des retraites qui agitent le pays. A Eymet (Dordogne), en Périgord noir, la communauté anglaise est divisée sur cette venue du roi, à une centaine de kilomètres de leur nouveau lieu de résidence.

Terrie travaille dans une agence immobilière dans le centre-ville. Elle ne savait même pas que Charles III devait venir. "Pour voir où il a tué Diana ?", interroge-t-elle d'un humour britannique, particulièrement cinglant, avant de poursuivre pour expliquer pourquoi bon nombre de ces nouveaux Périgourdins pensent comme elle : "Nous avons perdu la reine et depuis le décès de la princesse Diana, [Charles III] a perdu le respect de la plupart du peuple anglais." "Je ne vais donc pas me déplacer pour le voir à Bordeaux, même si c'est ce dimanche ou dans un an", tranche Terrie.

Pas très*"friendly"*

A quelques pas, un autre Terry, libraire lui. "C'est un peu honteux pour la France de faire cela, commence-t-il dépité. Nos pays sont très proches. Nous sommes alliés les uns aux autres." "J'aimerais bien voir le roi Charles à Bordeaux, espère celui qui s'est installé à Eymet il y a quatre ans. Il a été l'un des premiers à soutenir l'agriculture biologique. Il veut visiter un château où [les producteurs tiennent] des vignobles biologiques. Il serait très utile que nos deux pays coopèrent comme cela." Il raconte avoir lu dans des journaux d'information que les conducteurs de tramway de Bordeaux ne conduiraient pas le tramway pour le roi d'Angleterre. "Ce n'est pas très 'friendly'", estime-t-il.

Peter mettra sûrement tous les Britanniques d'Eymet d'accord : "Les Français sont tout le temps en train de manifester, toujours à manifester contre quelque chose", s'amuse-t-il.