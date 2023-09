Visite de Charles III : nos régions à l’honneur au dîner de Versailles

La Roi Charles III et la Reine Camilla auront le privilège de déguster un menu cuisiné avec les savoirs faire de nos régions.

La Roi Charles III et la Reine Camilla arrivent ce mercredi après-midi en France pour une visite d'Etat de trois jours. Six mois après avoir dû reporter leur visite prévue en plein mouvement social contre la réforme des retraites. Le monarque britannique et la reine Camilla sont attendus aux alentours de 15 heures sous l’Arc de triomphe où ils raviveront, avec Emmanuel Macron, la flamme du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées.

160 personnalités conviées

Le chef de l'État invite ensuite à dîner le couple royal au château de Versailles. Le banquet royal aura lieu dans la galerie des glaces. 160 personnalités y sont conviées : des membres du gouvernement, des grands patrons et quelques célébrités, comme l'actrice Kristin Scott Thomas et le romancier Ken Follett. Tous auront le privilège de déguster un menu cuisiné avec les savoirs faire de nos régions.

L'entrée fait honneur à la Bretagne.

Le repas commencera avec du Homard bleu et des tourteaux de casier. Le tout concocté par la cheffe triplement étoilée de valence Anne-Sophie Pic, qui n'oublie pas d'ajouter des produits de sa Drôme natale : melon et amandes fraîches. Le couple royal dégustera ensuite une volaille de Bresse. Le Chef parisien, Yannick Alléno a choisi un emblème gastronomique de la région Bressane. La viande sera marinée au champagne d'un gratin de cèpes.

Comté affiné 35 mois dans le Doubs

Pour les fromages, l'Élysée fait appel au maître fromager Bernard Anthony, basé en Alsace. Il propose un comté exceptionnel de 35 mois issu d'une fromagerie artisanale de montagne : la fruitière de Valoreille-Fleurey dans le Doubs.

Enfin, le célèbre pâtissier de Calmar, Pierre Hermé, confectionnera l'un de ses desserts signatures : l'Ispahan, un macaron parfumé à la rose, aux framboises et aux litchis. Contrairement à sa mère, la reine Élisabeth, le roi Charles III ne se fera pas servir de foie gras. Le nouveau souverain britannique l'a banni des tables de Buckingham pour des raisons éthiques.