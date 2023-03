Visite de Charles III reportée : "C'est triste", la déception au Château Smith Haut-Lafitte, près de Bordeaux

La nouvelle est tombée peu avant midi ce vendredi par un communiqué de l'Elysée . La visite d'Etat du roi Charles III en France (26-29 mars) est reportée suite à l'annonce d'une nouvelle journée de mobilisation nationale prévue mardi contre la réforme des retraites. "Ce n'est pas une annulation, ce n'est qu'un report, ce qui est un moindre mal pour nous", affirme Florence Cathiard, co-propriétaire avec son mari Daniel du Château Smith Haut-Lafitte, à Martillac, où le souverain britannique était attendu mardi.

"Toute notre équipe, du jardinier jusqu'au gars des vignes, en passant par Edwige qui conduit nos chevaux, ils étaient motivés à fond. Le Château n'a jamais été aussi beau. Il nous tarde qu'il revienne parce que moi, je suis une fan du prince Charles depuis 25 ans ! Maintenant, les gens comprennent qu'il a été un pionnier dans ce qui touche à l'environnement. C'est dommage pour nous, mais on garde en réserve tout ce qu'on voulait faire pour lui", déclare la viticultrice de ce domaine engagé en bio et biodynamie qui épouse les convictions écologiques du roi Charles III.

"Les Français ont toujours été un peu révolutionnaires"

Depuis Bruxelles où il participe à un sommet des dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron a déclaré ce vendredi que "nous ne serions pas sérieux et nous manquerions de bon sens à proposer à sa Majesté le Roi de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations". Les violences commises en marge des cortèges, en particulier l'incendie volontaire de la porte de la mairie de Bordeaux , on semble-t-il scellé le report de la visite officielle.

Pour son premier voyage officiel, "c'était magnifique que le roi Charles III ait choisi la France à la place du Commonwealth. Ça prenait une dimension politique magnifique pour la France qui a donné un spectacle dramatique", regrette Florence Cathiard, une viticultrice considérée comme la pionnière de l'œnotourisme.

"Alors bien sûr, on va dire que je suis très privilégiée, au cœur de mes vignes. Et c'est vrai que j'ai la chance. J'aurais dû prendre ma retraite il y a quinze ans", remarque la copropriétaire depuis 25 ans du Grand Cru classé Château Smith Haut-Lafitte.

"C'est très dur ce qui se passe en France. Il y a une incompréhension. La faute à qui ? Moi, je ne suis pas politique. À la limite, je préférerais qu'on ait un roi qui donnerait peut-être un peu de hauteur... Et puis saccager des établissements... Les Français ont toujours été un peu révolutionnaires. C'est triste et dramatique, mais le roi Charles III reviendra, c'est vous qui m'apprenez, peut-être au début de l'été. Tant mieux, on sera prêt !"

Anciens skieurs professionnels devenus entrepreneurs, Florence et Daniel Cathiard ont revendu en 1990 l'enseigne Go Sport pour s'offrir la soixantaine d'hectares de Smith Haut-Lafitte, l'un des vins phares de Pessac-Léognan. Le couple emploie aujourd'hui plus de 900 personnes, entre les chais, les vignes, les spas, de la vinothérapie, le restaurant, l'hôtel et les boutiques.