La vie dans les crèches n'a toujours pas repris comme avant, visite du multi-accueil de Valenciennes

Si on a l'impression depuis mardi d'être de nouveau dans la vie d'avant, il suffit de se rendre dans une crèche pour voir que ça n'est encore pas totalement le cas. Au multi-accueil Ribambelle, Farandole et Serpentin de Valenciennes, plus question pour les parents d'abord d’accompagner leurs enfants dans les salles, un seul d’entre eux peut rentrer, mais uniquement dans le hall après avoir lavé ses mains avec du gel hydroalcoolique.

Le personnel prend alors la température des enfants, les renvoie en cas de fièvre, et note les transmissions des parents sur le cahier de vie qui reste à la crèche. En revanche ici, pas question d’encourager le confinement des doudous et des tétines, assure Anne-Sophie Barrautaux, la directrice, contrairement aux recommandations du guide ministériel qui recense en 34 pages les très nombreuses règles à respecter pour éviter la propagation du virus

Le doudou, ça fait partie à part entière de l'enfant, c'est à quoi il est vraiment attaché(...) ce qui le rassure. On peut pas obliger l'enfant à laisser son doudou à la crèche. Il est pas question malgré les mesures prises d'aller à l'encontre du bien-être de l'enfant

Avec le masque, une nouvelle façon de communiquer avec les bébés

L’entrée est aussi très réglementée pour le personnel qui prend sa température, se déchausse, enfile une blouse de travail et un masque car forcément c’est impossible de respecter le mètre de sécurité avec des bébés. Un masque qui ne les effraie pas selon les professionnels. Mais le fait de ne pas voir le visage change forcément leur rapport aux adultes, il a donc fallu innover

Il faut développer une communication avec les yeux, la gestuelle, la voix, pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils ressentent nos émotions, Anne Helène Soulage, agent d’animation

Les enfants ont évidemment toujours droit à autant de chansons et de comptines, en revanche ils ont un peu moins de jouets, tous les jouets en tissus qui ne supportent pas un lavage à 60° ont été mis de côté, les jouets en plastique sont privilégiés car plus facile à nettoyer, et l'équipe a mis en place un système de caisse, quand les enfants ne s'intéressent plus aux jouets de la caisse, elle est isolée, nettoyée, et une autre caisse est sortie.

Les enfants des personnels "prioritaires"

Le nettoyage et le lavage des mains sont renforcés, et les plans de table ont été aussi modifiés, le nombre de places est passée de 6 à 4 avec possibilité de séparer les tables "pour que les enfants ne soient pas tenter d'aller toucher l'assiette des uns et des autres" explique Anne-Sophie Barrautaux.

Pour le moment les enfants sont encore accueillis en petits groupes de 8, avec la phase 2 du déconfinement une trentaine de places ont été rouvertes, 2 crèches également, mais avec ces normes sanitaires, les structures de la ville ne peuvent accueillir pour le moment qu'un peu plus de la moitié des enfants habituellement inscrits, explique Caroline Vingre, responsable de l’accueil des tout petits à la mairie de Valenciennes. Il s'agit donc pour le moment des enfants des professionnels dit prioritaires comme les soignants ou les forces de l'ordre.