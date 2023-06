Visite du nouveau bistro chic de campagne à Vosne-Romanée avec son créateur le comte Louis-Michel Liger-Belair

Dans la cours de la Cuverie by Liger-Belair à Vosne-Romanée

Le comptoir de la Cuverie by Comte Liger-Belair à Vosne-Romanée © Radio France - Eddy Cohen

Nouvelle vie

Vivre dans un village viticole, des fois c'est ennuyeux ! Sur la côte, dans certains secteurs, on peut se sentir un peu seul. Pas de commerce ouvert, la présence des touristes seulement à la belle saison et des voisins qu'on connaît à peine. Cet isolement est en ce moment combattu à Vosne-Romanée grâce à un vigneron : Louis-Michel Liger-Belair.

Depuis le 18 novembre 2022, Louis-Michel a réalisé son rêve et celui de son épouse Constance. Il a ouvert sa Cuverie . Un lieu où on trouve un bar pour déguster le vin du village, une épicerie et aussi une petite agence postale.

Louis-Michel Liger-Belair a conçu la Cuverie de Vosne-Romanée avec son épouse Constance © Radio France - Eddy Cohen

Un bistro de campagne

En arrivant à la Cuverie avec toute l'équipe de "Plus Belle la Vigne", nous sommes tombés sur des sommeliers en plein rangement, des ouvriers viticoles en fin de pause déjeuner et Jean-Louis Raillard, maire de Vosne-Romanée depuis 2020.

Jean-Louis Raillard, le maire de Vosne-Romanée avec Charlotte Millet à la Cuverie by Comte Liger-Belair © Radio France - Eddy Cohen

De Vosne à Vosne

Vosne-Romanée compte 250 hectares de vignes pour 350 habitants et 50 entreprises viticoles. Négociants et vignerons accueillent leurs clients dans leurs caveaux privés pour des dégustations mais il peut arriver de trouver porte close. Louis-Michel voulait avant tout offrir un lieu de partage aux producteurs de vin du village.

À la Cuverie by Comte Liger-Belair on peut déguster du vin d'appellation village de Vosne-Romanée © Radio France - Eddy Cohen

Circuit-court

L'identité profonde de la Cuverie by Comte Liger-Belair c'est le circuit-court. Ici des douelles d'anciens tonneaux transformées en table, là des étagères récupérées chez un particulier accueillant les produits de l'épicerie, ou alors ces photos de familles d'un passé de gamins jouant dans le village. Des matériaux de construction à la décoration en passant par les entreprises de bâtiment, tout ici a été conçu dans l'esprit "local à tout prix".

Vue sur le potager et la parcelle de vignes en haute-densité derrière la Cuverie by Comte Liger-Belair à Vosne-Romanée © Radio France - Eddy Cohen

Le coin épicerie locale et bio à la Cuverie by Comte Liger-Belair de Vosne-Romanée © Radio France - Eddy Cohen

1000 travailleurs par jour

Dans le village de Vosne-Romanée on multiplie presque par trois la population chaque jour avec les 50 entreprises viticoles qui vivent du terroir local. Voitures, mobylettes, camionnettes ... les véhicules sont nombreux dans les rues. Peut-être un peu trop.

La Cuverie by Comte Liger-Belair vous accueille :

Lundi - Mardi de 11h à 20h

Jeudi - Vendredi - Samedi de 11h à 21h30

Déjà des chambres d'hôtes

Dès le début du mois de juillet 2023 vous pourrez réserver votre nuit à la Cuverie entre 180 et 300 euros la nuitée petit-déjeuner compris.

