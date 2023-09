Visite du pape à Marseille : 130 Catalans au Vélodrome pour la messe de samedi

C'est une première en 500 ans à Marseille. Le pape est en visite vendredi et samedi à l'occasion de la clôture des Rencontres méditerranéennes, une réunion des évêques et fidèles de la Méditerranée. Au programme : une rencontre avec Emmanuel Macron, une déambulation en papamobile et une messe géante au stade Vélodrome samedi après-midi. Parmi les 60.000 fidèles réunis, 130 habitants des Pyrénées-Orientales seront présents. Les petits chanteurs de Prades prendront également part à la chorale avec 800 autres personnes.

Certains Catalans partent en bus samedi matin. D'autres rejoindront Marseille en voiture. Ces fidèles viennent de tout le département. "Nous préparons cela depuis le mois de juin, explique le père Etienne Lafaye, curé de Céret, qui a organisé l'excursion et qui était l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi matin. C'est toujours une grande émotion pour un croyant de se trouver en face de celui qui a la mission de guider l'Eglise. C'est un rassemblement qui donne chaud au cœur."

