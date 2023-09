Visite du pape à Marseille : ce qu’il faut retenir du discours très politique de François au palais du Pharo

Au second jour de sa visite à Marseille, le pape François a prononcé un discours très politique, axé sur la crise migratoire qui secoue l'Europe après l'arrivée de milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, ce samedi matin au palais du Pharon en clôture des Rencontres méditerranéennes. Le souverain pontife appelle à une "responsabilité européenne" face au phénomène migratoire. Il martele que les migrants qui "risquent leur vie en mer" pour gagner l'Europe "n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité" et ils "ne doivent pas être considérés comme un fardeau à porter", en regrettant que "plusieurs ports méditerranéens" se soient fermés.

Ses propos ont été prononcés devant un auditoire de 900 personnes, dont le vice-président de la Commission européenne chargé des questions migratoires, le président de la République, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a prévenu mardi que la France "n'accueillera pas de migrants" venus de Lampedusa (Italie), tandis que la droite et l'extrême droite fustigeaient une "submersion migratoire". Dès son arrivée à Marseille vendredi, le pape avait déjà fustigé la "peur" et "l'indifférence" face au sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée.

"Prévenir un naufrage de civilisation"

Lors de son discours, le pape François a aussi estimé que "l'histoire nous appelle à un sursaut de conscience pour prévenir un naufrage de civilisation", alors que "la journée mondiale du migrant et des réfugiés sera célébrée demain". Le chef de l'Église catholique affirme aussi que "contre le terrible fléau de l'exploitation des êtres humains, la solution n'est pas de rejeter mais d'assurer, en fonction des possibilités de chacun, un grand nombre d'entrées légales et régulières, durables, grâce à un accueil équitable de la part du continent européen [...] Il faut assister la veuve l'orphelin et l'étranger migrant " et "notre futur est ensemble". La pape François a répété sa crainte de voir se transformer "la Méditerranée, berceau de la civilisation, en tombeau de la dignité".

Le pape François a affirmé que "le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps". Il estime que ce processus doit être géré "avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives".

Lors de son discours, le pape François a aussi illustré ses propos en s'appuyant sur l'histoire, le rôle de la ville de Marseille, son caractère cosmopolite, une ville qui "donne une patrie à ceux qui n'en ont plus [...] Marseille nous dit que malgré les difficultés, la convivialité est possible et qu'elle est source de joie [...] une marée de peuples a fait de cette ville une mosaïque d'espèrance".

Une mise en garde concernant le sujet de la fin de vie

Lors de son discours, le pape François a aussi prononcé une mise en garde alors qu'un projet de loi sur la fin de vie est attendu de façon imminente en France. "Qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer ?" , s'est interrogé le pape, alors que les arbitrages de l'exécutif autour d'un nouveau droit sur "l'aide active à mourir" seront scrutés avec attention dans le futur projet de loi.