Visite du pape à Marseille : comment les policiers anti-drones protègent le ciel

Ce deuxième jour de visite du pape à Marseille est plus chargé que la veille. Le souverain pontife enchaîne les rendez-vous du matin au soir : entretien matinal avec des précaires économiques à l'archevêché, discours de clôture des rencontres méditerranéennes au palais du Pharo, tête à tête avec Emmanuel Macron. Et puis cet après-midi la descente du Prado 2 en papamobile clôturée par une messe géante au Vélodrome.

Au cours de son séjour marseillais, le pape est placé sous protection renforcée. 5.000 forces de l'ordre et 1.000 agents privés assurent la sécurité du chef du Vatican, sur terre, sur mer mais aussi dans le ciel. Au-delà de l'armée de l'air pour les aéronefs les plus importants, des policiers spécialisés dans la lutte anti-drone, veillent à écarter toutes menaces au-dessus de la tête du pape. France Bleu Provence vous les présente en exclusivité.

Ce pistolet brouilleur permet de prendre le contrôle d'un drone à environ 300 mètres de distance. © Radio France - Fred Chapuis

Ce fusil brouilleur a une portée proche du kilomètre. © Radio France - Fred Chapuis

Les entraînements sécurisés des Bleus

L'unité anti-drones de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, dirigée par le brigadier chef Laurent Christine, est née au mois de septembre. Elle est composée de "trois policiers permanents mais une vingtaine de fonctionnaires sont formés".

Au-delà du pape, la cellule anti-drones sécurise les entraînements du XV-de-France actuellement à Aix-en-Provence . Le staff tricolore utilise depuis plusieurs saisons des drones pour filmer en hauteur les séquences travaillées. Les vidéos sont ensuite utilisées pour débriefer les joueurs.

Une menace accrue

Pour prendre la mesure de la menace, en cinq ans, les demandes d'autorisation de vol de drone ont augmenté de 300% en préfecture des Bouches-du-Rhône. Rappelons qu'il est obligatoire de déclarer un drone en fonction de sa taille et son poids. "Il faut impérativement s'informer sur la règlementation avant de faire voler un drone", insiste Laurent Christine qui brandit la menace de "contrôles renforcés". Outre la confiscation ou la destruction de matériels, tout contrevenant s'expose à une peine théorique d'un an de prison ferme et 75.000 euros d'amende.