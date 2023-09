Visite du pape à Marseille : la remontée du Prado 2 jusqu'au Vélodrome en papamobile

Le souverain pontife est en visite ces 22 et 23 septembre à Marseille. Lors de son déplacement historique, un moment fort sera la descente du Prado 2 en papamobile le samedi après-midi.

Vers 15 heures, le pape arrivera depuis la Corniche dans une voiture banalisée, mais il sera impossible de le voir à ce moment-là. Son véhicule va continuer jusqu'au rond-point du David, qui sera alors toujours ouvert à la circulation. Le cortège empruntera le Prado 2 qui, lui, sera fermé et sécurisé et le convoi poursuivra son parcours encore 350 mètres jusqu'à l'avenue du parc Borély.

Depuis le parc Borély jusqu'au Vélodrome

Au parc Borély, le pape montera dans sa papamobile, direction le Vélodrome via le Prado 2, avenue de Mazargues et rue Négresko. C'est un trajet d'environ 2 kilomètres que le pape François devrait parcourir en 15 à 30 minutes. Tout dépendra des arrêts éventuels pour saluer la foule.

100.000 personnes sont attendues le long des barrières et cinq écrans géants seront installés de part et d'autre de l'avenue, dont un sur le rond-point du Prado, encore plus grand. Et sur lequel les fidèles pourront suivre la messe du pape depuis le Vélodrome. La préfecture de police précise que l'accès ne sera possible qu'à compter de 9h30, le public est donc invité à ne pas se présenter sur l'avenue du Prado 2 avant cet horaire.

Cet espace sur le Prado 2 est réservé aux personnes qui n'ont pas d'invitation pour la messe. Il ne sera pas possible d'assister à la messe et à la déambulation du Pape. Les portes du Vélodrome pour accéder à la messe sur invitation seront fermées dès 15h15.

Le stationnement et la circulation sont interdits sur le Prado 2 dès vendredi soir 22h, jusqu'à samedi soir 20h. Si les invitations sont indispensables pour accéder au Vélodrome, aucun billet n'est nécessaire sur le Prado, mais un filtrage est prévu le samedi matin, dès 9h30, avec fouilles corporelles.

