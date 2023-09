Visite du pape à Marseille : le programme

Le pape François est à Marseille vendredi et samedi à l'occasion de la clôture des Rencontres méditerranéennes, une réunion des évêques et fidèles de la Méditerranée. Au programme, une rencontre avec Emmanuel Macron, une déambulation en Papamobile et une messe géante au stade Vélodrome.

Le pape François le 6 septembre 2023 palce Saint Pierre à Rome. © AFP - Filippo MONTEFORTE Tout démarre ce vendredi après-midi : après l'accueil républicain par Elisabeth Borne à l'aéroport Marseille-Provence à Marignane peu après 16h, le chef du Vatican prendra la direction de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde pour une prière en l'honneur de Marie : le pape François passera une demi-heure dans la basilique fermée au public. Le Saint Père se recueillera ensuite vers 18h au monument aux héros et victimes de la mer, situé derrière le palais du Pharo, où se tiennent les Rencontres méditerranéennes. Ce moment de recueillement sera hautement symbolique : le leader des catholiques sera accompagné de représentants d'autres religions. Le journée du samedi commencera vers 8h45 par une rencontre privée avec des personnes en précarité économique à l'archevêché, au pied de la Bonne Mère, où le pape aura passé la nuit. Le pape est ensuite attendu au palais du Pharo vers 10h pour son discours de clôture des Rencontres méditerranéennes, en présence d'Emmanuel Macron. En fin de matinée, un moment en tête à tête avec le président français est prévu, avec échange de cadeaux. Au programme de leurs discussions, selon le palais de l'Élysée, la situation en Ukraine et au Sahel, l'environnement ou le dossier crucial des migrations en Méditerranée. Ce moment sera suivi d'une pause d'environ trois heures pour déjeuner et se reposer au diocèse. Vers 15h30, moment le plus attendu des fidèles, le pape prendra un bain de foule lors de la remontée sur un kilomètre de l'avenue du Prado en papamobile jusqu'au stade Vélodrome , où 60.000 fidèles assisteront, pendant près de deux heures à la sainte messe du souverain pontife. Un événement auquel assisteront aussi Brigitte et Emmanuel Macron . Le président de la République sera également présent en fin de journée à la cérémonie de départ organisée à l'aéroport Marseille-Provence, d'où l'avion papal décollera pour Rome à 19h15.