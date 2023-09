Visite du pape à Marseille : le souverain pontife hébergé à l'archevêché

Arrivée du souverain pontife ce vendredi après-midi vers 16 heures à Marignane où il sera accueilli par la Première ministre Élisabeth Borne. Puis direction Notre-Dame de la Garde pour une messe avec le clergé du diocèse dans la basilique. Le pape François ira ensuite se recueillir avec les chefs religieux des autres confessions devant le mémorial aux héros et victimes de la mer. Il sera enfin hébergé pour la nuit à l'archevêché.

L'archevêché, siège du diocèse

L'archevêché est situé place du colonel Edon, au cœur du 7e arrondissement au pied de la Bonne Mère. C'est le siège du diocèse, le lieu où réside le cardinal de Marseille, Monseigneur Aveline. Le pape François passera la nuit dans une chambre d'amis. Le lieu dispose d'un grand jardin et de nombreuses pièces pour accueillir la cinquantaine de personnes qui accompagnent le pape à Marseille.

L'endroit est calme et le souverain pontife y dînera vendredi et y déjeunera samedi midi, "des repas frugaux", nous dit-on, sans excès. L'homme est âgé de 86 ans et souffre d'une santé fragile. Il restera fidèle à son passé jésuite qui prône la pauvreté et la sobriété : peu de monde à table, peu d'apparats. Il profitera surtout de l'archevêché pour prier et se reposer.

