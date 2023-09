Visite du pape à Marseille : les infos pratiques pour circuler et stationner

À la demande de la préfecture, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place du mercredi 20 au samedi 23 septembre à Marseille sur trois secteurs principaux : Notre-Dame-de-la-Garde, le Pharo et le Prado 2/abords du stade Vélodrome. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la mairie de Marseille .

Circulation interdite sur plusieurs secteurs

Dès ce vendredi matin, la circulation sera interdite autour de Notre-Dame-de-la-Garde jusqu'à samedi soir. Même chose sur le Prado 2 et aux abords du stade Vélodrome, boulevard Michelet compris, jusqu'à samedi soir. Autour du palais du Pharo, où le pape clôturera samedi matin les Rencontres méditerranéennes, la circulation sera autorisée, mais le trafic sera très perturbé et le stationnement interdit de vendredi 7h à samedi 18h et lre parc du Pharo sera fermé tout la journée de samedi. La circulation sera rouverte au départ du pape, environ 30 minutes après la fin de la messe au Vélodrome.

Stationnement très réglementé mais gratuit en surface

Pour les riverains, il est conseillé de laisser son véhicule au garage ou de stationner hors des périmètres de sécurité. Les habitants peuvent aller et venir à pied. Dans tous les cas, il faudra justifier de son statut de riverain en présentant une pièce d'identité et un justificatif de domicile et se conformer à des fouilles.

Exceptionnellement, le stationnement en surface sera gratuit à partir du jeudi 21 septembre 14h jusqu’au samedi 23 septembre au soir, indique la Ville de Marseille.

Des restrictions de navigation aux abords du palais du Pharo ainsi que des modifications dans les transports en commun sont également à prévoir.

La RTM renforce son offre mais dévie plusieurs lignes

La RTM adapte et renforce son offre de services le samedi :

• Métro : service renforcé toute la journée pour une fréquence jusqu’à 2 minutes. La totalité des 27 rames de métro seront en service sur les deux lignes.

• Tramway : T3 toutes les 5 min

• Dispositif gilets rouges pour accompagner les voyageurs avec près de 200 agents RTM présents en stations

• Les stations Sainte-Marguerite Dromel et Rond-point seront ouvertes

• La station Périer sera fermée à partir de 16h

À la fin de la messe, les clients devant rejoindre le métro M1 ou le tramway T3, sont invités à se rendre à pied à la station Castellane (20/30 min de marche) afin de diminuer leur temps d’attente.

Attention sur le réseau des bus : plusieurs lignes impactées. Il s'agit des B1, 19, 22, 22S, 23, 41, 44, 45, 60, 73, 81, 82, 82S, 83 et 583. Sur la ligne B1, il n'y aura pas de service toute la journée en raison du stationnement des cars de pèlerins sur le Boulevard Michelet.

Attention, dès vendredi, à partir de 21h30 :

Ligne 19 déviée, en direction de Castellane à partir de l’avenue Pierre Mendès-France

Ligne 583 déviée depuis l’avenue Pierre Mendès France

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde

Restrictions de circulation secteur Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille - Ville de Marseille

Les restrictions de circulation et de stationnement autour de Notre Dame-de-la-Garde :

Autour du palais du Pharo

Restrictions de circulations secteur Pharo - Ville de Marseille

Autour du stade Vélodrome et sur le Prado 2

Restrictions de circulation sur le Prado 2 et aux abords du stade Vélodrome - Ville de Marseille

Les restrictions de circulation et de stationnement sur l'avenue du Prado et aux abords du stade Vélodrome :

