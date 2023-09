Visite du pape à Marseille : où et comment voir le souverain pontife

Le souverain pontife posera le pied sur le tarmac de l'aéroport Marseille Provence ce vendredi vers 16h à Marignane, où il sera accueilli par la Première ministre, Élisabeth Borne. Direction ensuite la basilique Notre-Dame-de-la-Garde pour une messe avec le clergé diocésain vers 17h15. Le Saint Père doit ensuite se recueillir avec les chefs religieux devant le mémorial aux marins et migrants perdus en mer avant de dîner et de passer la nuit à l'archevêché.

Pour l'apercevoir, ce sera samedi

Mais c'est surtout ce samedi après-midi que les Marseillais pourront voir le pape François. D'abord pendant la messe au stade Vélodrome, à condition d'être invité et d'avoir un billet qu'il faudra présenter à l'entrée. Les contrôles seront stricts : pièces d'identité, fouilles corporelles, passage à la raquette pour détecter les objets métalliques. Le stade sera ouvert dès 13h avec possibilité de déjeuner à l'intérieur. La messe démarrera à 16h15 devant près de 60.000 fidèles.

Autre possibilité de voir le pape : ce samedi à partir de 15h30, lors de sa déambulation en papamobile sur l'avenue du Prado quand il rejoindra le stade Vélodrome en remontant le Prado 2 sur un kilomètre entre le parc Borély et le boulevard Michelet. Des barrières seront installées tout au long du trajet.

Si vous ne pouvez pas vous y presser, pas de panique : cinq écrans géants, dont un sur le rond-point du Prado, permettront aux 100.000 fidèles annoncés de suivre la messe papale. Enfin, très important : impossible de voir le pape au Vélodrome ET sur le Prado. Il faudra choisir. Pour éviter tout mouvement de foule, il sera interdit de passer d'un périmètre de sécurité à l'autre.

Il faut arriver tôt

Et dans les deux cas, il est recommandé d'arriver tôt ce samedi matin, à pied ou en transports en commun. Le stationnement et la circulation sont interdits sur le deuxième Prado dès ce vendredi soir 22h jusqu'à samedi 20h ! Même chose sur le boulevard Michelet dès samedi 10h. Un périmètre de sécurité strict est mis en place avec fouilles et contrôles d'identité samedi dès 10h. Sachez enfin que des toilettes seront installées sur le parcours de la papamobile au niveau du Prado 2.

