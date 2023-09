Visite du pape à Marseille : un hommage aux migrants morts en mer parmi les moments forts de ce vendredi

Marseille accueille le pape François ces vendredi 22 et samedi 23 septembre, pour une visite de deux jours consacrés à la Méditerranée et au défi migratoire, dans le contexte d'une Europe tentée par le repli et dans une hostilité croissante envers les candidats à l'exil.

Le chef du Vatican a bien précisé qu'il ne vient pas en visite d'État en France, mais bien à Marseille, où cohabitent un large éventail de communautés et de religions, pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés.

Les moments forts de ce vendredi

16h15 - Accueil républicain par Élisabeth Borne à l'aéroport Marseille-Provence ;

17h15 - Prière mariale en la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde ;

18h - Moment de recueillement avec les chefs religieux.

Le pape arrive à Marseille vers 16h

L'avion du jésuite argentin a décollé à 14h45 de l'aéroport Fiumicino de Rome. Le souverain pontife entame sa visite à Marseille en arrivant à l'aéroport Marseille-Provence à Marignane vers 16h. À son arrivée, il sera accueilli par la Première ministre Élisabeth Borne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera également présent.

Ensuite, le pape François prendra la direction de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde pour une prière en l'honneur de Marie avec le clergé diocésain.

À 18h, le chef du Vatican consacrera un moment de recueillement avec les chefs religieux près de la stèle dédiée aux marins et aux migrants perdus en mer, une grande croix de Camargue tournée vers la mer, au bout d’une esplanade qui domine la rade de Marseille, près de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde.

