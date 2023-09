Visite du pape à Marseille : une messe géante au Stade Vélodrome parmi les moments forts de ce samedi

Ce sera l'un des grands moments de la visite du pape François à Marseille ces 22 et 23 septembre. Le souverain pontife va célébrer une messe géante devant 57.000 fidèles ce samedi après-midi au stade Vélodrome qui, pour l'occasion, va prendre l'allure d'une cathédrale à ciel ouvert. Des supporters de l'Olympique de Marseille ont prévu une surprise pour accueillir François lorsque qu'il entamera le tour du Vélodrome avec sa papamobile. Le président de la République assistera à cette messe qui devrait durer environ deux heures. Emmanuel Macron sera accompagné de son épouse, après s'être entretenu, dans la matinée, en tête-à-tête, avec le pape au Palais du Pharo, lors de la session de clôture des Rencontres Méditerranéennes, pour évoquer la situation en Ukraine et au Sahel, l’environnement ou le dossier crucial des migrations en Méditerranée. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé sur le sort des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée dès, son arrivée à Marseille vendredi, en fustigeant la "peur" et "l'indifférence", en se recueillant devant un monument dédié aux marins et migrants disparus en mer à la basilique Notre-Dame de la Garde.

Une nouvelle déclaration forte dans un contexte d'hostilité croissante en Europe envers les candidats à l'exil et alors même qu'une nouvelle vague d'arrivées sur l'île italienne de Lampedusa a poussé l'Union européenne à adopter un plan d'urgence pour aider Rome à gérer les flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord.

Le pape François arrivera au Stade Vélodrome après avoir remonté le Prado 2 en papamobile , un autre moment fort de cette visite historique à Marseille. François montera dans son véhicule au parc Borély, vers 15h, pour un trajet d'environ deux kilomètres le long duquel 100.000 personnes sont attendues.

Mais ce samedi, la deuxième journée marseillaise du pape François commence à la maison des missionnaires de la Charité, un lieu hautement symbolique, situé dans l'une des zones les plus pauvres de Marseille. Le souverain pontife doit y rencontrer, en privé, des personnes en précarité économique un peu avant 9h, avant de se rendre, une heure plus tard, au palais du Pharo pour son discours de clôture des Rencontres méditerranéennes, qui réunissent près de 70 évêques de la région.

