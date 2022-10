Visite du Struthof : des lycéens bouleversés par "Adolf et sa folie"

Pour entrer dans le camp, il faut d'abord passer en dessous de l'imposant portail, fait de bois et de barbelés. Les 40 lycéens suivent la guide, attentifs à son récit. C'est une visite particulière puisqu'elle est organisée à l'occasion de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), afin de promouvoir le devoir de mémoire auprès des jeunes.

Seuls les volontaires sont entrés dans la pièce du four crématoire. © Radio France - Philippine Thibaudault

Visiter le camp avec des yeux d'adulte

Emmitouflée dans sa parka, Emma sent déjà une certaine émotion en entrant dans le camp. "C'est quelque chose de poignant et de touchant. Il y a quelques années, ce sont des déportés qui passaient par cette porte, sans doute pour leurs derniers jours de vie. Donc c'est très touchant, c'est même symbolique" confie la jeune fille.

Ils ne méritaient vraiment pas ça

Ce n'est pas la première fois que Yousri visite le Struthof, mais cette fois-ci, c'est différent. "Je me rends vraiment compte de ce qu'il s'est passé. On voit tout de suite quelles sont les conséquences et ce qu'ils ont vécu" témoigne le lycéen de 17 ans.

"Franchement, ils ne méritaient vraiment pas ça. Surtout que la moitié, ils n'avaient rien fait. En fait, c'était juste Adolf et sa folie" ajoute-t-il innocemment.

La visite s'est terminée par un dépôt de gerbe dans la fosse aux cendres. © Radio France - Philippine Thibaudault

Une Journée Défense et Citoyenneté pour se souvenir

Pour Laurent Vallade, l'organisateur de cette journée thématique, c'est à ce moment précis, dans la vie de ces futurs adultes, qu'il est important de montrer les traces de l'histoire. "Ils ont quasiment tous la même réaction. Pour beaucoup, ce n'est pas la première fois qu'ils voient le camp, mais là c'est avec des yeux nouveaux. On se rend vraiment compte que lors de la JDC, les jeunes acquièrent une maturité qui leur fait voir la vie d'une autre manière" raconte Laurent Vallade, également chargé des relations publiques au Centre du service national.

Après deux heures de visite, la Journée Défense et Citoyenneté se termine par un dépôt de gerbes et par un chant : celui de la Marseillaise.