Visite Macron - Merkel en Côte-d'Or : la ville de Beaune se prépare

A la veille de la venue de la chancelière allemande Angela Merkel et du couple présidentiel français Emmanuel et Brigitte Macron en Côte-d'Or, le périmètre de sécurité se met en place et les places de stationnement sont supprimées aux abords des Hospices de Beaune.

Se garer dans le centre ville de Beaune risque de devenir bien difficile jusqu'à ce mercredi soir. La venue annoncée de la chancelière allemande Angela Merkel, invitée par l'Elysée à l'occasion de son dernier en France avant de quitter ses fonctions dans son pays, se traduit déjà par la mise en place d'un périmètre de sécurité.

Le secteur interdit est déjà symbolisé par des rubans © Radio France - Cédric Hermel

Les abords des célèbres Hospices de Beaune sont désormais inaccessibles

Il est ainsi désormais impossible de stationner sur la place des Halles, la place Fleury, l'avenue de la République, rue Nicolas Rolin, rue de l'Hôtel Dieu, rue Victor Millot et place Carnot. La police municipale alerte les automobilistes sur l'interdiction de se garer. Six policiers à moto, et en uniforme sont déjà postés devant les Hospices qui recevront la délégation présidentielle ce mercredi. Toutes ces restrictions de circulation seront maintenues jusqu'à mercredi soir après le départ de Brigitte et Emmanuel Macron et d'Angela Merkel

