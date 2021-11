Visite médicale pour les conducteurs de plus de 65 ans : en Dordogne, les seniors sont sceptiques

Les conducteurs de plus de 65 ans devraient-il tous passer une visite médicale ? D'après un sondage Dekra pour RTL, les trois quarts des Français sont favorables à cette mesure. Dans cette même enquête, les seniors eux mêmes se disent favorable à cette obligation, mais seulement à 58%.

Les seniors impliqués dans 15% des accidents de la route en Dordogne

En Dordogne, d'après la gendarmerie, les seniors sont impliqués dans 15% des accidents de la route. Depuis le début de l'année 2021, neuf conducteurs de plus de 65 ans sont décédés sur nos routes. Ca représente un tiers des décès. Contrairement aux idées reçues, ils ne provoquent pas plus d'accidents mais sont souvent lourdement touchés. D'après le sondage, les seniors refusent majoritairement l'idée de suivre des stages de conduite obligatoires, avec une opposition de 60% des personnes sondées.

J'ai toutes mes facultés et tous mes points !

"J'ai 87 ans et je conduis encore, raconte Colette, interrogée sur le marché de Tocane. Je ne vais pas loin et ça ne me fait pas peur, c'est une question de santé avant tout, pas d'âge." Sa cousine Christiane n'est pas convaincue non plus par cette obligation : "j'ai toutes mes facultés et tous mes points !, sourit-elle. Souvent les enfants voient si les parents peuvent conduire ou pas, et ça suffit."