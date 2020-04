Après l'annonce de la reprise des visites, les Ehpad du Loiret s'organisent pour garantir la sécurité des résidents et leur permettre de revoir leurs proches. Avec des horaires et des espaces dédiés, les Ehpad de Puiseaux et d'Auxy espèrent une reprise des visites dès ce mardi.

Visites en Ehpad: à Puiseaux et à Auxy, "être les plus réactifs possibles"

Des visites dès que possible dans les Ehpad de Puiseaux et Auxy

Ils avaient pu à nouveau se voir. Sans se toucher, mais déjà se parler, avec un masque sur la bouche. Se voir pour rompre un isolement dangereux pour la santé de certains résidents. La semaine dernière, dans le Pithiverais, on avait décidé de reprendre les visites à l'Ehpad de la Résidence du Parc, à Puiseaux. Des rencontres à travers le portail d'entrée de l'établissement. Les résidents d'un côté, leurs proches de l'autre. Tous à bonne distance du portail. Une solution provisoire avant les annonces du gouvernement.

Contacté ce lundi, la direction de l'Ehpad de Puiseaux ( qui gère aussi un autre Ehpad, à Auxy) souhaite désormais "faire preuve de la plus grande réactivité possible" pour reprendre ces visites, "dès ce mardi si possible". Les réunions se sont enchaînées toute la journée de lundi pour mettre en place un protocole, un cadre bien défini pour organiser ces visites. Prévenir au plus vite les familles des résidents (94 à Auxy, 92 à Puiseaux), les informer de la mise en place d'horaires aménagés sur rendez-vous, selon leurs disponibilités, et dans des conditions de sécurité maximales.

"L'une des priorités: évaluer les patients fragilisés qui ont le plus besoin de visites": Hélène Guéry, directrice des Ehpad d'Auxy et Puiseaux Copier

Aucun résident malade dans les Ehpad de Puiseaux et d'Auxy, des équipes mobilisées

Depuis le début de la crise du coronavirus, les établissements de Puiseaux et d'Auxy font tout leur possible pour maintenir un lien essentiel entre les résidents et leurs proches, notamment grâce à un système de visio-conférence. "Le confinement dans les chambres reste cependant très dur pour nos résidents, concède Hélène Guéry, la directrice de ces deux Ehpad. La reprise des visites est une vraie bonne nouvelle."

A ce jour, aucun cas de Covid19 n'a été diagnostiqué chez les résidents. "Nous nous en réjouissons, ajoute Hélène Guéry, et ce qui nous rend fiers aussi aujourd'hui, c'est de voir tout cet élan de solidarité autour de nos établissements. Tout notre personnel se mobilise, des agents administratifs restent jusqu'à tard le soir pour distribuer les repas. J'en suis très émue. Dans cette crise, nos Ehpad ne sont pas des mouroirs, cela reste des lieux de vie, dynamiques, et j'en suis fière."