Visites interdites à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne sauf dans les services de gériatrie

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19, l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie annonce qu'il suspend temporairement toutes les visites dans les services, sauf dans les secteur de gériatrie comme les ehpad et services de soins de longue durée.

Sauf en gériatrie, les familles ne peuvent plus visiter les malades à Saint-Jean-de-Maurienne (illustration)

Il est compliqué de faire respecter les gestes barrières. C'est ainsi que la direction de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne explique qu'elle suspend temporairement toutes les visites dans tous les services à l'exclusion des services de gériatrie (ehpad et soins de longue durée). L'hôpital rappelle que dans ces services où sont soignées des personnes âgées, il faut bien évidemment poursuivre la vigilance et respecter absolument les gestes barrières quand on vient visiter un proche : lavage des mains, port du masque chirurgical en permanence, distance physique.