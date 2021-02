Visites privées au musée d'Issoudun, le préfet saisit de nouveau le tribunal administratif

Le maire d'Issoudun ne veut rien lâcher. Alors que le tribunal administratif lui a ordonné de suspendre les visites du musée de l'Hospice Saint-Roch, André Laignel a annoncé vendredi qu'il respecterait cette décision de justice, mais qu'il allait aussi la contourner, en organisant des visites privées de la galerie d'art contemporain, sur réservation, par groupe de six maximum. Pour le maire d'Issoudun, il n'y a pas plus sûr qu'une visite au musée, et de surcroît dans le sien.

Le préfet de l'Indre lui, ne semble pas de cet avis et ne lâche rien non plus. Thierry Bonnier a indiqué à France Bleu Berry ce vendredi soir, qu'il saisissait de nouveau le tribunal amdinistratif de Limoges, en déposant un référé suspension et en introduisant un nouveau recours en annulation sur le fond. Le bras de fer va donc se poursuivre encore un peu.