Visites secrètes : l'usine Le Flockage à Châteauroux ouverte une dernière fois au public

Les quinze curieux ou encore passionnés qui avaient pris le soin de s'inscrire à l'office de tourisme de Châteauroux pour cette quatrième visite secrète s'en souviendront. Ce site fermé au public depuis 2009, année de la fermeture définitive de l'usine Le Flockage, a été incendié à d'ailleurs plusieurs reprises. Les bâtiments ont été rachetés par Châteauroux Métropole et seront bientôt réhabilités.

Dans cette usine du Flockage Balsan, une importante activité drapière et lainière avait lieu au 13ème siècle. Au pic de l'activité en 1880, sur ce site de 17 000 M2 construit par le célèbre architecte de la ville de Châteauroux Dauvergne, entre 800 et 900 ouvrières et ouvriers étaient présents.

Cette usine balsan sera réhabilitée en pole santé ou économique © Radio France - Sylvain ROGIE

Anna Sabathé a animé avec brio cette passionnante visite secrète. Au milieu des 17 000 mètres carrés, elle s'adresse aux visiteurs : "A Balsan on faisait tout. On a à la fois la laine qui arrive qui va être transformé filé pour en faire un drap, un tissu, puis à partir de là on va confectionner des vêtements et notamment des costumes que l'on connaîtra par la suite." La visite est passionnante il faut parfois faire très attention au travaux en cours car le site est en pleine réhabilitation.

Cette usine nouvelle le flockage a été construite par Alfred Dauvergne architecte de la vile de Châteauroux Alfred Dauvergne qui a aussi à son actif entre autre la manufacture du tabac. © Radio France - Sylvain ROGIE

Nicole est une habituée des visites secrètes : "C'est une véritable surprise. Je n'imaginais pas du tout venir dans ce lieu complètement désaffecté. Je suis également très surprise de voir que ce lieu va être restauré." Bernard a suivi comme les autres visiteurs cette visite secrète avec beaucoup d'attention : "Je connaissais ce lieu mais je le voyais toujours de l'extérieur et franchement on imagine pas une seconde que c'est si grand !" C'est en tout cas une bien belle initiative et un choix judicieux d'être revenu sur les pas de ces anciens salariés. Etre ouvrier chez Balsan à l'époque, c'était une fierté pour beaucoup. Une activité qui a marqué la ville de Châteauroux pendant plus d'un siècle !

Enfin les visites secrètes prévues pour les samedis du mois d'Août sont pratiquement toutes complètes. Il reste seulement neuf places pour le samedi 29 Août. Les dernières visites secrètes auront lieu les samedis 5 et 12 septembre prochain.