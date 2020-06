Visites sous conditions dans les EHPAD de l'Indre

"Il n'y a plus aucun cas de Covid 19 positif dans les EHPAD de l'Indre" annonce soulagé François Devineau, directeur du centre gériatrique de l'Indre.

Pour autant, l'heure n'est pas au déconfinement dans la trentaine d'établissements indriens : "Les EHPAD ne sont pas déconfinés parce que nous accueillons des personnes fragiles. Cela reste donc des visites programmées, avec un nombre de visiteurs limités dans un lieu dédié avec la distanciation sociale et le port d'équipements individuels de protection. Ce n'est pas toujours bien vécu par les familles mais tout le monde doit comprendre que la priorité c'est la santé et la sécurité de nos résidents". Il faut savoir que le protocole de désinfection des lieux de rencontre entre le résident et sa famille nécessite pour le personnel une heure de travail par visite.

Une reprise progressive de la vie collective

En revanche, en ce qui concerne le quotidien des résidents, les règles sont peu à peu assouplies. Ainsi, certains peuvent de nouveau participer à des activités ou déjeuner en petit groupe de 3 personnes.

"Nos résidents ont besoin d'avoir du lien social, de recommencer à se rencontrer. Le manque de contact et l'isolement, c'est toujours difficile pour le moral. Et cela pèse physiquement aussi. En sortant de leur chambre, les résidents entretiennent leur condition physique et l'on prévient ainsi la perte d'autonomie" insiste François Devineau.

Au total, dans l'Indre, au moins 78 personnes sont mortes de la covid 19 dans les différentes maisons de retraite.