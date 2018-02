Environ 2,2 millions de visiteurs ont fréquenté le marché de Noël de Strasbourg en 2017. C'est une hausse sensible selon la ville. On revient à un niveau de fréquentation proche d'avant les attentats de 2015.

Strasbourg, France

Le marché de Noël de Strasbourg qui se voulait "XXL" en 2017 a connu un franc succès avec 2,2 millions de visiteurs. C'est une estimation en sachant que le dernier comptage précis a été réalisé par la ville en 2012. Pour avancer ce chiffre, la collectivité se base sur plusieurs "faisceaux d'indices".

Le taux d'occupation des hôtels supérieurs à Paris en décembre 2017

Le premier indicateur est le flux de touristes. On constate une augmentation de 15% de passagers en décembre 2017 par rapport à décembre 2016 à l'aéroport d'Entzheim. Le nombre de TGV est également en hausse avec 17 trains de plus en fréquence, soit 20.000 places supplémentaires. Et il y a 5% de voitures en plus qui sont entrées dans la ville en 2017.

Pour donner du sens à tous ces chiffres, la ville vérifie si ces touristes ont séjourné à Strasbourg. Le taux d'occupation hôtelier a été de 88,5% en décembre dernier, soit un point de plus par rapport à décembre 2016. C'est le seul mois où une ville dépasse Paris.

L’augmentation du nombre de visiteurs peut également s'expliquer par l'allongement du marché de Noël avec une semaine de rab autour de la cathédrale. Et on note une forte augmentation des touristes étrangers notamment espagnols, italiens, allemands, asiatiques et américains.

En 2018, le marché de Noël se tiendra du vendredi 23 novembre au 30 décembre.