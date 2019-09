Visitez en avant-première la piscine du Carrousel avant sa réouverture ce week-end à Dijon

Dijon, France

Oubliez le bruit des pelleteuses, qui vont travailler jusqu'à l'été prochain pour aménager l'espace extérieur, on vous emmène à l'intérieur du bâtiment. Passée l'entrée vaste et lumineuse, direction les vestiaires. C'était le point noir de l'ancien bâtiment, "il y a dix vestiaires collectifs, 54 cabines plus 31 dans le vestiaire d'été situé en parallèle, 622 casiers donc ça peut attirer du monde donc on pourra avoir 1000 personnes quasiment en même entrer et sortir et se changer ici" détaille François Resbamen, le maire de Dijon.

L'entrée de la nouvelle piscine du carrousel à Dijon. © Radio France - Stéphanie perenon

Trois bassins dont un nordique

L'objectif c'est d'accueillir 350.000 personnes par an dans l'un des trois bassins dont deux à l'intérieur, un d'initiation et un bassin de 25m avec une ligne accessible aux personnes handicapées avec une rampe d'accès sur toute la longueur. Et puis la grande nouveauté c'est bien sûr le bassin nordique extérieur. "Ce bassin est situé exactement au même endroit,que l'ancien bassin historique datant de 1952. L'eau y sera toute l'année chauffée à 27° pour pouvoir y nager été comme hiver", précise l'élu.

Une dimension écologique

"Contrairement aux idées reçues, ce sera bien plus écologique qu'avant", explique Matthieu Abbate, le directeur des sports de Dijon, "car les dépenses supplémentaires pour le chauffage de l'eau sont largement compensées par l'absence de traitement d'air puisque une piscine couverte c'est principalement des dépenses en énergies sur le traitement et chauffage de l'air." La piscine sera traitée à l'ozone, un gaz naturel, "un traitement qui permet de détruire les matières organiques, les bactéries, les germes et les virus et l'odeur est plus qu'agréable qu'avec le chlore" détaille le technicien.

Dans la pièce maitresse du bâtiment, le local technique de la piscine du Carrousel. © Radio France - Stéphanie Perenon

Les travaux extérieurs continuent

Le bâtiment abrite aussi à l'étage une salle de sports, un hammam et deux saunas et une grande terrasse, avec vue pour le moment sur l'ancien bassin couvert. Ce sera la dernière phase des travaux, pour laisser place à un solarium à l'été 2020.

Notez aussi qu'une centaine d'arbres vont être plantés, de même que le toit végétalisé et les pelouses extérieures. Le coût total est de 20,7 millions d'euros financés pour plus de la moitié par la Métropole dijonnaise à hauteur de 12.266.000 euros et par la Région avec plus de cinq millions d'euros.

Le bassin de 25m avec un couloir équipé d'une rampe d'accès pour les personnes en situation de handicap. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'ouverture de la nouvelle piscine c'est ce samedi 14 et dimanche 15 septembre et c'est gratuit tout le weekend pour le public. Ensuite elle sera ouverte tous les jours de la semaine, avec une entrée simple à 4 euros 40.

→ Retrouvez notre + INFO ce vendredi 13 septembre 2019 à 6H18 et 8H17 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.