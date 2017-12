21000 Dijon, France

Les réseaux sociaux peuvent avoir une très grande utilité en matière de gestion de crise... C'est en partant de ce principe que cette convention a été signée avec VISOV. "Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel" c'est une association qui a vue le jour en janvier 2014 en Meurthe-et-Moselle. Composée de 60 adhérents et 150 bénévoles elle se revendique "la première communauté virtuelle francophone de volontaires numériques en gestion d'urgence". Ses membres: passionnés de Twitter, Facebook, Snapchat ou autre Instagram sont très souvent pompiers ou médecins dans la vie de tous les jours. Partenaire du ministère de l'Intérieur VISOV met ses compétences à la disposition de ses partenaires en cas d'attentats, de très grosses intempéries ou autres pépins. Il s'agit de faire de la veille sur les réseaux sociaux pour faire remonter les informations publiées par les internautes.

Exemple très concret de l'utilité de VISOV avec le commandant Olivier Roy. Officier de communication au SDIS 21 il prend l'exemple du déraillement d'un TGV, le 14 novembre 2015 en Alsace au lendemain des attentats de Paris. "Il s'agit de la rame d'essai qui avait déraillé... Grâce à des remontées des réseaux sociaux, 3 minutes après l'appel des secours grâce à VISOV on avait déjà des photos de l'accident". Ces photos ont permis d'identifier très rapidement "qu'il ne s'agissait pas d'un TGV avec des voyageurs, sachant qu'un TGV de voyageurs peut contenir jusqu'à 2 000 personnes". Le genre d'infos très importantes puisque "cela a permis de dimensionner plus rapidement des moyens plus efficace" même si selon le commandant Roy "cette information là, le centre opérationnel l'aurait eu, mais avant, il aurait du attendre que les moyens arrivent sur place, que les officiers et le personnel prennent la notion de l'événement... Pendant ce temps-là le chronomètre tourne donc grâce à cela on a pu gagner beaucoup de temps" conclut l'officier.

"Visov? C'est rien!"

Dans la vie de tous les jours Thomas Loison, 37 ans, est pompier à Nancy, il est aussi vice-président de VISOV. "VISOV en fait ce n'est pas une application, c'est rien du tout, c'est juste des bénévoles, des citoyens lambda qui veillent les réseaux sociaux pour rechercher de l'information pour aider les citoyens en relayant des messages de prévention et qui dans le cadre de situation de crise vont aider les autorités à comprendre un événement!" Le but c'est de relayer ce qu'il faut faire et ne pas faire via un compte Twitter "@visov1" et un compte Facebook que l'on peut trouver à la même adresse. "L'information, les conseils que l'on donne sont toujours vérifiés en allant toujours à l'essentiel sur un gros accident, des routes inondées etc." Thomas Loison précise que les réseaux sociaux sont un canal d'informations mais on ne doit les utiliser qu'après avoir alerté les services de secours en composant le 18 ou le 112 et jamais l'inverse!

"L'usage des médias sociaux peut apporter une information très pertinente au niveau des services de secours"

Vincent Dancourt, le président du SDIS 21 confirme son intérêt pour ce coup de main qu'apportera VISOV "l'usage des médias sociaux dont on a tous l'habitude de se servir dans notre quotidien peut apporter une information très pertinente au niveau des services de secours". Un simple coup de téléphone et les bénévoles sont mobilisables en moins d'un quart d'heure. Ils peuvent également être très utiles au Conseil départemental en cas de grosses intempéries, notamment l'hiver, lorsque une partie des 6 000 kilomètres de routes qu'il exploite est devenue dangereuse pour la circulation automobile avec la neige par exemple et qu'il convient de mettre sur pied des itinéraires de délestage. Son système de cartographie "inforoutes 21" pouvant être partagé rapidement.

