"On vit ça comme un voyant" à Laval une visite de la ville pour les non voyants

L'association Voir Ensemble à Laval -une association à l'écoute des personnes déficientes visuelles- ouvrait ses portes ce samedi pour présenter ses activités. Parmi elles, les visites gratuites de la ville de Laval ouvertes à tous et qui sont adaptées aux personnes déficientes visuelles.

Voir ensemble est une association basée au 15 quai Gambetta à Laval. Elle vient en aide aux personnes déficientes visuelles. A l'occasion de ses 90 ans ce samedi, elle a organisé une journée portes ouvertes pour mieux se faire connaitre et montrer l'un de ses activités phares. Les visites de la ville pour les non voyants accompagnés de bénévoles qui les aident à se déplacer, le tout avec un guide qui adapte son discours à son public.

C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on ne peut plus rien faire - Ludovic 40 ans

Lors de la visite de samedi matin, les non voyants ont visité le centre-ville de Laval. Ils traversent le quai Gambetta en balayant le solavec leur canne et en agrippant le coude de leurs accompagnateurs.

Il faut décrire les formes les couleurs - Stéphane le guide

Stéphane leur guide adapte ses explications à son auditoire "Il faut décrire, les formes, les couleurs pour qu'ils soient dans l'ambiance, mais sinon ce sont les mêmes visites!" . Eliane est l'une des accompagnatrices, elle comprend ce que les non voyants vivent "quelqu'un qui s'approche et qui ne prévient pas, ça peut être vécu comme une agression pur eux, ça nous sensibilise à ce qu'ils vivent".

Ludovic participe beaucoup aux acitivrés de l'association Voir Ensemble © Radio France - Faouzi Tritah

Ludovic apprécie beaucoup ces visites guidées "on se fait vraiment une bonne représentation mentale'" Ludovic participe à beaucoup d'activités dans cette association et dans d'autres. "je fais de l'équitation, de l'haltérophilie, du tir à la carabine" . Il le dit haut et fort " la non voyance n'est pas un handicap pour la vie sociale, au contraire, si c'est adapté, on peut tout faire."

Si l’expérience vous tente sachez que l’association Voir Ensemble à Laval recherche des accompagnateurs bénévoles.