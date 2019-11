PHOTOS "Vis ma vie d'aide-soignant ! "

L’hôpital de Chambéry a participé mardi à la Journée Internationale des aides-soignants. Des ateliers étaient organisés dans le hall pour permettre au public et à des élèves de découvrir ce métier essentiel dans la chaine de soin.

Chambéry, France

" Vis ma vie d'aide soignant ", c'était un peu l'idée aujourd'hui des différents ateliers organisés dans le hall de l’hôpital de Chambéry, dans le cadre de la Journée Internationale des aides soignants. Une journée pour valoriser et faire connaitre ce métier souvent perçu comme ingrat et peu valorisé. "L’aide-soignant forme avec l'infirmier un binôme performant pour accompagner au mieux le patient. S’appuyant sur des soins relationnels, l’aide-soignant assure l'hygiène et le confort des patients, apportant son soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne, qu’elles soient hospitalisées dans des services de courte, moyenne ou longue durée ou à domicile" indiquent les professionnels.

Aide-soignant c'est un métier à la fois technique et humain © Radio France - Anabelle Gallotti

La chambre des erreurs

Dans l’hôpital de Chambéry, plusieurs ateliers étaient organisés pour permettre aux familles de venir discuter avec les soignants et de nombreux élèves ont aussi participé. Un exercice de simulation était proposé : une chambre avec un malade / mannequin alité où des "erreurs" sont placés volontairement par les organisateurs. L’objectif était que les étudiants retrouvent les erreurs directement liées à leur champ de compétence : installation du patient, autonomie, confort, hygiène et sécurité.

Les étudiants sont motivés par ce métier qui est en effet exigent, selon les formateurs Copier