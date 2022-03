Vitaly et Iryna, couple russo-ukrainien installé à Sarlat, fait face à la guerre en Ukraine

Vitaly est né à Kiev, Iryna en Russie. Installé à Sarlat-la-Canéda depuis 20 ans, le couple suit la guerre entre la Russie et l'Ukraine à travers les médias. Pour préserver leur couple et leur vie de famille Vitaly et Iryna ont décidé de ne plus parler de la guerre chez eux, ou avec leurs proches.

Vitaly et Iryna sont mariés depuis 33 ans. La carrière de joueur de rugby les mène successivement en Russie, Pologne, puis en France. Arrivés il y a 20 ans à Sarlat-la-Canéda, chacun a laissé sa famille dans son pays d'origine : la mère de Vitaly vit encore à Kiev et la famille d'Iryna en Russie. Aujourd'hui ils suivent le conflit russo-ukrainien depuis la Dordogne et s'inquiètent de l'impact que la guerre pourrait avoir sur leurs relations avec leurs proches.

Ne pas laisser la guerre s'immiscer dans leur couple

C'est la décision qu'ils ont prit ensemble, dès la déclaration de guerre. "Chacun s'informe comme il le veut, quand il le veut, on suit tous les deux ce qui se passe là-bas. Mais on le garde pour nous, on n'échange pas à ce sujet." Exclure le sujet des conversations du quotidien pour ne pas prendre le risque de se disputer et protéger leur quotidien. "Notre politique, c'est de ne pas laisser la politique et la guerre se mêler de notre famille." A tel point que quand l'un d'entre eux contacte sa famille, l'autre quitte la pièce.

La mesure peut sembler radicale, mais le couple en est persuadé c'est ce qu'il y a de mieux pour que "quelque chose de négatif" ne s'installe entre eux. Un choix difficile à assumer au quotidien, Vitaly et Iryna le reconnaissent : il est difficile de ne plus pouvoir se confier à l'autre sur tous les sujets quand on partage sa vie depuis plus de trente ans.

Eviter les reproches de l'entourage

Et la mesure s'étend à leur famille respective. Finis les conversations avec la belle famille : "Je parle à ma famille et Vitaly appelle sa mère, et comme ça on évite le scandale." L'air penaud, Vitaly acquiesce : ces derniers temps il "évite de parler avec ma belle-famille en Russie." Parce que selon Iryna ils n'ont "pas la même réalité".

Le couple doit également faire face aux reproches que peut désormais susciter leur mariage. "Quand certains me disent "oui mais ta femme est russe", je leur dit taisez-vous" assure l'ancien joueur de rugby. Pour lui pas question de laisser la politique de pays impacter sa vie et sa famille, aussi le couple est bien déterminé à maintenir "leur politique" jusqu'à la fin du conflit.

Aujourd'hui le couple accueille des amis d'enfance de Vitaly. La mère, l'épouse, la belle-mère et la fille de son filleul ont fui l'Ukraine il y a deux semaines et ont trouvé refuge à Sarlat-la-Canéda. Vitaly et Iryna les accompagnent dans leurs démarches auprès de l'APARE et de la préfecture afin d'obtenir le statut européen de protection temporaire et un logement en Dordogne.