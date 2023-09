Vitesse abaissée à 30 km/h à Poitiers : des opérations de contrôles pour informer les automobilistes

Un coup de frayeur pour Yaël. Cette automobiliste s'est faite arrêter par la police municipale. "Madame, vous rouliez à 51 kilomètres alors que cette avenue est limitée à 30" , lui explique une agent de la police municipale. Une opération de contrôle de vitesse a eu lieu ce vendredi à Poitiers sur l'avenue du Recteur Pineau. Elle ne consistait pas à verbaliser les automobilistes mais à les informer de cette nouvelle réglementation.

ⓘ Publicité

Prévenir dans un premier temps

Depuis le 1er septembre, la vitesse de circulation est limitée à 30km/h . "Ne vous inquiétez pas pour l'instant on fait de la prévention donc il n'y aura pas de verbalisation", rassure cette agent de la police municipale. Yaël de son côté ne savait pas que la vitesse avait baissé . "Je n'ai pas pris cette route depuis un bout de temps, j'ai paniqué", avoue-t-elle avec le sourire.

Les policiers municipaux informent les automobilistes de l'abaissement de la vitesse à 30 km/h à Poitiers. © Radio France - Bradley De Souza

"Nous avons un plan d'action et nous sommes dans une étape de pédagogie", assure le responsable de la police municipale Jean-Sébastien Visse. "C'est de faire comprendre aux automobilistes que la vitesse est limitée à 30 et qu'il faut la respecter. Les automobilistes sont plutôt contents car ils ne reçoivent pas de contravention, ils repartent à la place avec un flyer. On est présent sur les grands axes pour être visibles et que le message circule. La police municipale réalise des contrôles", ajoute-t-il.

Même si la période de tolérance et de pédagogie est observée, elle ne le sera pas indéfiniment. "Après la pédagogie, il y aura des contrôles", avertit Amir Mistrih, adjoint à la sécurité de la ville de Poitiers. "Mais cette période de pédagogie est surtout là pour nous ajuster, pour aussi travailler avec la police municipale et voir ce qu'ils constatent. Si ceux qui utilisent la voie publique à Poitiers sont bien informés de la nouvelle réglementation", observe-t-il.

"L'objectif de passer toute la ville sauf exception à 30 km/h est d'apaiser la ville, permettre à tous les usagers de la rue d'être plus à l'aise. Toutes les études montrent que l'on a une baisse d'accidentologie entre 50 et 80%. Aujourd'hui, nous avons démarré notre action sur la sécurité routière. On commence aujourd'hui mais on ne s'arrête plus", conclut Amir Mistrih.