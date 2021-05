Vitesse limitée à 30 km/h plusieurs exemples côte-d'oriens distingués

Réduire la vitesse en ville est devenue un sujet de préoccupation pour tous les élus, pour améliorer la sécurité dans leurs communes.. A Paris la promesse de campagne de la maire Anne Hidalgo devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année . En Côte-d'Or, c'est déjà une réalité à Ahuy tout près de Dijon où toute l'agglomération est passée à 30 km/heure depuis septembre 2018. Une proposition du maire Dominique Grimpret, "à l'époque, la question de la sécurité était présente dans toutes les réunions de quartier alors j'ai proposé d'étendre le 30km/heure à toute la commune et j'ai été suivi à l'unanimité."

Dominique Grimpret le maire d'Ahuy, sur la place centrale de la commune, ce 12 mai 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une mesure qui séduit toujours par les habitants

Et presque trois ans plus tard,, la mesure continue de séduire les aqueducien et aqueduciennes. C'est ce que disent ces habitants croisés sur la place centrale, actifs ou retraités, qu'ils aient une voiture ou pas, tous vont dans le même sens, _"c'est une bonne chose, je ne vois pas comment on pourrait rouler à plus de 30 ici avec tous les commerces" explique Philippe, tandis que Nathalie ajoute, "en plus on ne perd pas de temps, une seconde ce n'est rien!" _

"Vivons autrement, vivons plus lentement!" -Dominique Grimpret le maire d'Ahuy

La commune de Fontaine-lès-Dijon, distinguée "Ville prudente"

A Fontaine-lès-Dijon, la municipalité a fait un choix différent. Son maire Patrick Chapuis ne croit pas à la généralisation du 30 km/heure partout. Ici, la ville a préféré cibler les secteurs en fonction de critères bien précis, comme la présence d'une école, d'un bâtiment public ou le secteur de la vieille ville pour définir des zones 30. "Il faut que cela soit visible pour les automobilistes, pour que le respect de la consigne soit le plus efficace."

Patrick Chapuis le maire de Fontaine-lès-Dijon, devant le plan de la commune, 20% des rues sont passées en zone 30. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et ça marche, dans la commune depuis que 20% des rues sont en zone 30, "le nombre d'accidents corporels a diminué, il est entre 0 et 3 chaque année depuis plusieurs années", précise l'élu. C'est "l'effet paroi qui est le plus important", souligne Yves Lemaire, le président régional de l'association Prévention routière en Bourgogne-Franche-Comté, "plutôt qu'un panneau à tout prix, il faut que ce soit visible des automobilistes, comme par exemple un rond-point avec de la décoration, des couloirs pour cyclistes dessinés au sol ou un trottoir, tous ces éléments sont essentiels et rappellent à celles et ceux qui sont au volant qu'ils doivent ralentir."

A Fontaine-lès-Dijon, 20% des rues sont passées en zone 30. © Radio France - Stéphanie Perenon

En Côte-d'Or, cette année, deux villes ont été distinguées pour leur engagement en matière d'aménagements et de sécurité routière, en recevant le label, "Ville prudente". Une distinction remise aux communes de Fontaine-lès-Dijon et de Gevrey-Chambertin.