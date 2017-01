Mesures anti-pollution à Bordeaux : la solution du télétravail

Pour cause de pic de pollution, la vitesse est réduite de 20 km/h sur toutes les routes de Gironde. Dans ces conditions, les salariés en télétravail font figure de privilégiés. Chez Orange, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ils sont 380 à utiliser ce système.

Le télétravail ne constitue pas encore la norme, loin s'en faut. Chez Orange, ils sont aujourd'hui 380, sur les 6.000 salariés en Nouvelle-Aquitaine. Impossible bien évidemment d'étendre la formule aux techniciens qui interviennent sur le terrain ou aux vendeurs en boutique. Mais ceux qui travaillent essentiellement à leur bureau peuvent rester chez eux jusqu'à 3 jours par semaine. Ils signent d'ailleurs pour cela un avenant à leur contrat de travail .

Des économies et moins de fatigue

Myriam par exemple. Son bureau est situé dans le quartier Mériadeck, en plein centre de Bordeaux, alors qu'elle habite en Charente-Maritime. 80 kilomètres et des bouchons tous les matins et tous les soirs. Pour elle, passer au télétravail n'a pas été très compliqué à organiser. "C'est une formule assez souple de forfait mensuel, explique-t-elle, qui me permet de choisir les jours de la semaine où je viens à Bordeaux, en fonction de mon activité. J'ai, dans mon logement, un espace dédié et je travaille tout simplement avec un PC portable, comme au bureau"

C'est une économie de temps et d'argent car j'utilise moins mon véhicule personnel.

Le témoignage de Myriam, qui pratique le télétravail. Partager le son sur : Copier

Myriam se dit moins fatiguée par les longs trajets vers Bordeaux. Et, pour elle, le fait d'être à la maison ne la perturbe pas. "Dans certaines situation où j'ai besoin de me concentrer vraiment sur des dossiers bien spécifiques, raconte-t-elle, c'est même plus facile car je ne suis pas perturbée par les allées et venues dans mon bureau".

Une appli pour faciliter le télétravail

Orange propose à ses salariés des formules de télétravail régulier mais également de manière beaucoup plus ponctuelle. "On a mis en place une application à destination des salariés, explique Marc Vandorpe, le directeur des ressources humaines d'Orange dans le sud-ouest. Elle leur permet de faire une demande de télétravail occasionnel. Ils peuvent alors télétravailler soit depuis leur domicile, soit depuis un local d'Orange proche de chez eux". Le télétravail est impulsé par la direction qui constate que la formule est bénéfique. "Ce que l'on constate, poursuit Marc Vandorpe, c'est que nos salariés qui ont souvent une heure de transport le matin et une heure le soir sont plus reposés, plus zen et moins stressés. C'est gagnant pour le salarié mais aussi pour l'entreprise et donc pour le client".

Le point de vue du DRH Orange sud-ouest Marc Vandorpe. Partager le son sur : Copier

Après plusieurs retours d'expérience, la direction d'Orange estime même que ses salariés en télétravail sont au moins aussi efficaces chez eux que quand ils sont au bureau.

►►► A lire aussi : Avec la pollution, vitesse réduite sur toutes les routes de Gironde