Vitesses excessives, alcool, stupéfiants, les comportements dangereux au volant la nuit à Marseille se multiplient

Marseille, France

Lors d'un récent contrôle un vendredi soir sur le Chemin du Littoral dans le 16e, limité à 50 km/h car en ville, les policiers à peine installés procèdent à trois interpellations pour excès de vitesse "deux conducteurs ont refusé d'obtempérer, refusé de s’arrêter " précise le Commandant Jean Marc Autran, chef de la Compagnie de Sécurité Routière des Bouches du Rhône, ils seront rapidement rattrapés "l’un d’entre eux roulait à 114 km/h sans permis, sans assurance, et fortement alcoolisé". Le deuxième contrôlé à 135 km/h au volant d’une berline allemande explique "qu’il n’a pas regardé son compteur et surtout qu’il n’a pas vu qu’il y avait des contrôles à cet endroit...."

des comportements routiers dangereux et inquiétants la nuit

Mais L’avenue du Prado dans le 8e n’est pas en reste, avec des vitesses relevées à 100, 120, et même à 139 km/h « retenus ». Ce qui représente une vitesse réelle à près de 150 km/h en ville! Fait aggravant, sous l’emprise de l’alcool . "Certes l'Avenue du Prado est une 2 foies 2 voies, mais pas un circuit!" rappelle le Commandant Autran, "on peut imaginer un vélo, piéton, n'importe quoi d'autre, et à 100 km/h vous ne vous arrêtez pas!" Au total entre 22h et 3h du matin, la "Voiture Radar" a relevé sur Marseille, 466 infractions à la vitesse dont une vingtaine à plus de 100 km/h , là où la limitation est de 50 km/h.. Sur les trois derniers mois, lors de ses contrôles, la Compagnie de Sécurité Routière a relevé 150 défauts de permis de conduire, suite à la perte des points, suspension ou retrait) et 120 défauts d’assurance.