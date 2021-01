Viticulture : Qu'est-ce qu'un "vin naturel" ? On a posé la question à un viticulteur de Côte-d'Or

Les vins naturels ce sont des vins qui allient les techniques mises en oeuvre pour réaliser des vins "bio" ou "bio dynamiques" mais pour lesquels les vignerons vont encore un peu plus loin parfois. Le soucis c'est qu'il n'existe aucune législation précise au sujet de ces vins. Jean-Guillaume Chapuis est installé avec son frère Romain à Pommard depuis 2009.

Un vin produit avec le moins d'intrants possible

Tous deux produisent des "vins naturels" ou plutôt des "vins honnêtes" comme ils préfèrent les appeler. Jean-Guillaume, nous donne sa définition. "On appelle 'vin naturel', un vin qui est produit avec le moins d'intrants possible en essayant de respecter le plus possible les consommateurs et la nature. Moi ce qui me dérange dans cette appellation c'est qu'elle n'est pas normée, il n'y a pas un vrai cahier des charges et au final il y a autant de définitions que de vignerons". C'est pourquoi, si chacun a son point de vue sur la question, Jean-Guillaume, préfère parler de "vins propres ou sains" ou même donc de "vins honnêtes" parce que "je souhaite être transparent avec nos produits".

Une grande partie des vins du Domaine Chapuis sont des vins "honnêtes"

Jean-Guillaume et son frère produisent 45 000 bouteilles par an dont 30 000 sont des vins de ce type. Sur leurs cuvées dites "natures" ils s'interdisent l'utilisation du soufre durant la vinification et après fermentation malolactique. Mais en fonction des analyses, très pragmatiques, il leur arrive de rajouter "des doses très faibles" de soufre au moment de la mise en bouteille. "C'est pour conserver la qualité organoleptique" du vin explique Jean-Guillaume. Cela évite le goût étrange que peuvent avoir ce genre de vins parfois dans nos verres. Le Domaine des deux frères, Chapuis, contrôlé par l'organisme certificateur "Ecocert", est en conversion vers la bio depuis 3 ans. Une bonne partie de leurs vins sont exportés, vendus aux Etats-Unis, en Asie et en Europe du Nord où ils connaissent un beau succès.

