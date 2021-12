Coupe de France : la déception des supporters de l'AS Vitré qui devaient accueillir le match face à Nantes

Ce jeudi 23 décembre, la Fédération française de Football annonçait que la rencontre de 1/16ᵉ de finale de coupe de France entre l'AS Vitré (N2) et le FC Nantes (Ligue 1) allait finalement se jouer au stade de la Beaujoire, à Nantes. Les risques d'affrontement entre certains ultras du Stade Rennais et de Nantes sont trop importants selon la Fédération. Les supporters bretons sont déçus alors que les règles imposent normalement que le plus petit club accueille le "gros".

Le président des supporters espérait "une ambiance de feu"

"Pour moi, c'est une très grosse déception, notre grand plaisir, c'était de jouer à Vitré", regrette Patrick Perrier, le président du club des supporters de l'AS Vitré. "On va jouer à Nantes dans un stade vide ! A Vitré avec 3.000 personnes, il y a une ambiance de feu alors qu'à Nantes, même s'il y a 5.000 personnes, on va se retrouver dans un stade complètement vide !"

"Pour nos joueurs, c'est le match de leur vie"

Cette décision motivée par les risques d'affrontement entre des "ultras" de Rennes et de Nantes est compréhensible : "C'est justifié, il pourrait y avoir des débordements". Patrick ne comprend pas l'attitude ces ultras : "Un supporter ça doit être un supporter, ça ne doit pas être un hooligan qui vient pour foutre le bordel [...] on va au stade pour s'amuser", poursuit celui qui préside le club des supporters depuis au moins 20 ans, "j'espère qu'au niveau national il y aura de grosses sanctions qui seront prises" à l'égard de ceux "qui mettent le bazar un peu partout".

"Là on a l'impression qu'on délaisse les petits alors que c'est vraiment une fête. Pour les gros comme Nantes, c'est un match plus qu'ordinaire alors que pour nos joueurs, c'est le match de leur vie."

"L'exploit" aurait été possible à Vitré selon Patrick Perrier

"On aurait commencé à décorer la ville un peu partout, mais là il ne va pas y avoir le même engouement" prévoit Patrick qui avait déjà prévu de commander le stock nécessaire pour assurer la buvette conséquente lors de la rencontre.

"On n'avait pas beaucoup de chances de gagner, mais on aurait pu créer l'exploit à Vitré alors qu'à la Beaujoire... on ne peut pas y croire beaucoup."

L'AS Vitré a fait appel de cette décision.