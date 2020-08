Vitré : l'abattoir SVA dépiste ses salariés après la découverte de cas de coronavirus

Une nouvelle campagne de dépistage du coronavirus vient d'être lancée ce mercredi 5 août au sein de l'abattoir SVA Jean Rozé de Vitré (Ille-et-Vilaine). Elle concerne les 350 salariés des ateliers de premières transformations et des ateliers "cuits". "Ce dépistage se fait sur la base du volontariat et concerne les intérimaires, les prestataires, les vétérinaires et les salariés en CDD ou en CDI" précise la direction.

Seulement 11 cas positifs depuis le mois de mars

Cette campagne de dépistage est réalisée en collaboration avec l'agence régionale de santé après la découverte de cas de coronavirus chez certains salariés d'autres ateliers. La direction a été informée en fin de semaine dernière. "Ils se sont fait dépister en dehors du circuit professionnel," précise-t-on du côté de la SVA.

Il s'agit de la deuxième campagne de dépistage lancée depuis le début de l'été. Tous les tests effectués sur les 150 salariés volontaires se sont d'ailleurs révélés négatifs. "A ce jour, nous comptons 11 cas positifs depuis le 24 mars sur les 2 000 salariés de la SVA."